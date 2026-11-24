A pocos días de su regreso a Colombia, Marco Antonio Solís recordó lo feliz que lo hace estar en los escenarios y cerca del público. Por eso, para él es especial estar en escenarios como el Polideportivo Sur y el Américo Montanini para sus presentaciones en Medellín y Bucaramanga el 27 y 28 de noviembre, respectivamente.

“Es un escenario maravilloso, un lugar maravilloso, y creo que el clima también está ideal porque eso influye mucho también en los conciertos. Entonces, cuando yo veo un clima, se siente un clima hermoso, pues digo, va a ser una gran noche, ya. Ya lo está haciendo desde ahí, desde que hay un clima bueno, porque pues eso nos va a dar garantía de que vamos a estar cómodos, tranquilos. Mira, todo el espectáculo requiere hoy más que nunca, pues, de una— todo es audiovisual, ¿no? El público merece ver y escuchar bien, que se vea bien, que luzca bonito”, dijo.

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Marco Antonio Solís tiene una particular manera de prepararse antes de subir al escenario. Más allá de los ensayos, la preparación musical y los detalles técnicos que implica cada presentación, el cantante mexicano conserva un ritual personal que le permite encontrar tranquilidad y conectar consigo mismo antes de encontrarse con su público.

Marco Antonio Solís // Foto: AFP

“Me quedo a veces 10 minutitos en silencio sin pensar, sin sin especular nada. Eso es lo que me da pues una paz, una tranquilidad, una neutralidad, y a partir de ello ya se empieza a generar lo que viene. Eso lo hago, y sí, un poco de rezo, un poco de oración, súper importante. Entonces yo creo que todos debemos de hacerlo, es muy importante”, expresó.



Esta filosofía también está presente cuando llega el momento de encontrarse con sus seguidores. Para el artista, ofrecer un buen espectáculo no depende únicamente de la música, sino de una preparación que involucra diferentes aspectos.

Solís explicó que presta especial atención a la calidad del sonido, la producción audiovisual y los recursos visuales que acompañan cada canción. Su intención es que el público pueda disfrutar de una experiencia completa, sin importar el lugar que ocupe dentro del escenario.