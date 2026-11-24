Maluma sigue sorprendiendo a sus seguidores con nuevos proyectos musicales y novedades sobre su próxima gira. El artista colombiano presentó Loco X Volver Acoustic Sessions, una producción de siete interpretaciones en formato acústico, grabadas en la intimidad de su casa en Guarne, Antioquia. Además, anunció cambios en sus conciertos en Bogotá que han despertado la expectativa de sus fanáticos.

El nuevo lanzamiento reúne versiones especiales de “Loco X Volver”, “De Bar en Bar”, “Tu Recuerdo”, “Con el Corazón”, “Pa' la Seca”, “El Vallenato” y “Ganosa”, canciones que hacen parte de su más reciente álbum, Loco X Volver. En estas sesiones, el cantante está acompañado por el guitarrista Santi Torres, con quien explora una faceta más cercana e íntima de su repertorio.

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La propuesta permite escuchar estas canciones desde otra perspectiva, con arreglos acústicos que resaltan las letras y las interpretaciones del artista, quien continúa expandiendo el universo musical de su nuevo trabajo discográfico.

Maluma prepara una sorpresa para Bogotá

Sin embargo, las novedades no se quedan en la música. Maluma también anunció modificaciones en el montaje de sus presentaciones en Bogotá, donde confirmó la incorporación de un segundo escenario ubicado en platea.

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Este cambio abre interrogantes sobre lo que el artista está preparando para sus seguidores en la capital colombiana. Aunque todavía no se conocen todos los detalles de esta apuesta, la inclusión de un escenario adicional anticipa una experiencia diferente para el público y una posible mayor cercanía con el cantante durante el espectáculo.

La expectativa crece especialmente porque Bogotá ya se convirtió en una de las plazas más importantes de su Loco X Volver World Tour 2027. Tras agotar las tres primeras presentaciones, Maluma anunció una cuarta fecha para el 9 de febrero, ampliando las oportunidades para que sus seguidores disfruten del espectáculo.

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Maluma // Foto: AFP

Una gira internacional con entradas agotadas

La gira, anunciada el pasado 6 de noviembre durante una presentación sorpresa en el Aeropuerto Internacional de Miami, contempla más de 60 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África entre 2027 y 2028.

El recorrido también ha registrado una importante respuesta internacional: en Madrid, dos conciertos agotaron sus entradas en apenas 90 minutos, lo que llevó a confirmar una tercera presentación. En Santiago de Chile ocurrió algo similar, luego de que la primera fecha se agotara durante la preventa.

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Mientras continúa presentando nuevas versiones de sus canciones, Maluma mantiene la expectativa sobre lo que prepara para Bogotá, donde la incorporación de un segundo escenario promete convertirse en uno de los elementos más comentados de sus próximos conciertos.