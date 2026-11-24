Después de 11 años de ausencia, Alejandro Sanz regresará a Medellín para reencontrarse con sus seguidores antioqueños. El cantante español se presentará el próximo 10 de febrero de 2027 en DAVIarena, con su nueva gira internacional “¿Y ahora qué +?”, una propuesta que marca una nueva etapa de su recorrido musical.

La última vez que el artista estuvo en la capital antioqueña fue en mayo de 2016, durante su gira Sirope, cuando ofreció un concierto en la Plaza de Toros La Macarena. Aunque en 2023 había anunciado una presentación para el 15 de abril, el espectáculo finalmente no se realizó, dejando pendiente el encuentro con sus fanáticos.

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Ahora, casi una década después de aquella visita, Medellín vuelve a estar en la agenda del intérprete de éxitos como Corazón partío, Amiga mía y No es lo mismo.

Alejandro Sanz // Foto: AFP

Una gira con éxito internacional

El regreso a Colombia se produce en medio de un destacado momento para el artista. Su gira “¿Y ahora qué?” completó 76 conciertos por España, Estados Unidos, México y Sudamérica, con entradas agotadas en todas sus presentaciones españolas y localidades vendidas en tiempo récord en México.



Para 2027, Alejandro Sanz presenta “¿Y ahora qué +?”, una evolución del espectáculo que llega con una nueva identidad visual y continuará su recorrido por Latinoamérica.

Alejandro Sanz Foto: AFP

Colombia, escenario de grandes reencuentros

El interés del público colombiano quedó demostrado en 2026, cuando su presentación en Bogotá motivó la apertura de una segunda fecha en el Movistar Arena, debido a la alta demanda de boletería.

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Con su llegada a DAVIarena, Medellín se suma a esta nueva etapa musical y se prepara para recibir nuevamente a uno de los referentes más importantes del pop en español. Una cita que promete convertirse en uno de los conciertos destacados de 2027.