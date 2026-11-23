Marvel Studios presentó un nuevo tráiler de ‘Avengers: Doomsday’, una de las producciones más esperadas de la franquicia, que llegará a los cines en diciembre. El adelanto ofrece nuevas pistas sobre la historia y confirma el regreso de varios personajes que marcaron diferentes etapas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Uno de los aspectos centrales del avance es el regreso del Capitán América, interpretado por Chris Evans, quien vuelve a ponerse en la piel de Steve Rogers. Las imágenes muestran parte de la vida que construyó el héroe después de los acontecimientos de ‘Avengers: Endgame’, incluida su familia y su hijo, quien aparece ya con varios años de edad y tiene un primer acercamiento con los nuevos héroes.

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Sin embargo, las decisiones que tomó Steve Rogers podrían tener consecuencias mucho más grandes de lo esperado. La historia vuelve a poner sobre la mesa los efectos de sus acciones en el multiverso, mientras Victor von Doom, interpretado por Robert Downey Jr., se convierte en la principal amenaza. Su búsqueda de venganza y el deseo de destruir a quienes considera responsables de la pérdida de su familia serán parte de los conflictos que moverán la trama.

El adelanto también deja ver el regreso de otros personajes, entre ellos Kate Bishop y varias figuras vinculadas con la magia del UCM, incluida la Bruja Escarlata. Estas apariciones alimentan las expectativas sobre el alcance de la película y la posibilidad de reunir a protagonistas de distintas generaciones de la franquicia.



Avengers Doomsday // Foto: Disney

De esta manera, ‘Avengers: Doomsday’ apunta a conectar diferentes historias del universo de Marvel, desde los personajes clásicos que estuvieron presentes en las primeras entregas hasta los héroes introducidos en las fases más recientes, algunas de las cuales dividieron las opiniones de los seguidores.

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La película cuenta con un amplio reparto encabezado por Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh y Vanessa Kirby. También participan Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Hayley Atwell, Tom Hiddleston, James Marsden, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramírez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn, Tenoch Huerta Mejía, Mabel Cadena y Alex Livinalli.

A ellos se suman Ian McKellen y Patrick Stewart, dos figuras reconocidas por sus interpretaciones de Magneto y el profesor Charles Xavier, respectivamente. Su presencia refuerza las expectativas sobre el encuentro de diferentes personajes y universos dentro de esta nueva apuesta cinematográfica de Marvel.