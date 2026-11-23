La Cura Fest, el festival internacional creado por el cantante sonorense Carín León, regresará a Hermosillo, Sonora, los próximos 13 y 14 de marzo de 2027, con una segunda edición que promete reunir a miles de asistentes en ExpoGan.

Tras el éxito de su primera edición, el festival confirmó a los primeros artistas que integrarán su cartel: Intocable, Hombres G, Reik, Remmy Valenzuela y Kacey Musgraves, quienes compartirán escenario con Carín León en una propuesta que apuesta por reunir distintos géneros y generaciones musicales. El mismo lineup se presentará durante ambas jornadas y próximamente se anunciarán más participantes.

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La primera edición, realizada en marzo de 2026, reunió a más de 70 mil personas durante dos días, con localidades agotadas. El encuentro contó con figuras como Alejandro Sanz, Kany García, Grupo Frontera y Kevin Kaarl, además de invitados especiales que acompañaron al intérprete sonorense.

Para 2027, La Cura Fest busca consolidarse como uno de los festivales musicales más importantes del noroeste de México, impulsando a Hermosillo como un destino para el entretenimiento internacional. Además de su oferta musical, el evento representa una oportunidad para fortalecer el turismo, la hotelería y la economía local, proyectando la riqueza cultural y gastronómica de Sonora.



Venta de boletos para La Cura Fest 2027

La venta general de entradas comenzará el 23 de noviembre de 2026, a las 11:00 horas, a través de la plataforma Superboletos.

Como parte de sus planes de expansión internacional, La Cura Fest también llegará a España durante el verano de 2027, aunque los detalles de esta edición serán anunciados próximamente.

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Con este proyecto, Carín León reafirma su compromiso con su tierra natal y continúa llevando el nombre de Hermosillo y Sonora a escenarios internacionales.