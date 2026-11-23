La coronación de Miss Universo 2026 se realizará este martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, donde las candidatas de diferentes países competirán por la corona en la edición número 75 del certamen. Los seguidores en Colombia podrán conectarse desde la noche para conocer quién será la nueva reina de belleza y seguir de cerca la participación de la colombiana María Alejandra López Pérez.

Este martes se conocerá a la sucesora de la mexicana Fátima Bosch, por lo que la transmisión podrá seguirse a través de varios canales de televisión y servicios de streaming en Colombia.

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¿A qué hora es la coronación de Miss Universo 2026?

Los espectadores colombianos podrán seguir la programación de Miss Universo este martes 24 de noviembre. La transmisión arrancará con un especial llamado 'Celebrando Nuestras Reinas', programado para las 7:00 p. m., hora colombiana.



Más tarde, sobre las 8:00 p. m., iniciará la ceremonia principal, que dará paso a las diferentes etapas de la competencia hasta la elección de la nueva Miss Universo.

¿Dónde ver Miss Universo 2026 en vivo en Colombia?

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Quienes estén interesados en ver el certamen en Colombia y otros países de Latinoamérica podrán seguir la transmisión a través de:



Telemundo Internacional: señal de televisión por suscripción disponible en distintos países de América Latina.

señal de televisión por suscripción disponible en distintos países de América Latina. Universal+: plataforma de streaming que anunció la transmisión del certamen para la región.

plataforma de streaming que anunció la transmisión del certamen para la región. Telemundo y Peacock: transmitirán el certamen para Estados Unidos. En Colombia, la señal dependerá de los operadores y las suscripciones disponibles.

transmitirán el certamen para Estados Unidos. En Colombia, la señal dependerá de los operadores y las suscripciones disponibles. YouTube y redes sociales: a través de los canales y redes de Telemundo se transmitirán contenidos especiales, entrevistas y novedades del concurso.

¿Quién representa a Colombia en Miss Universo 2026?

María Alejandra López Pérez es la candidata colombiana que participa en esta edición del certamen. Durante la presentación de traje nacional, realizada en San Juan, Puerto Rico, lució una propuesta inspirada en las esmeraldas del país.

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El diseño, creado por el colombiano Randy Severiche y denominado 'La reina de las esmeraldas: Colombia, corazón verde del mundo', incluyó tonos verdes y dorados, pedrería, elementos con formas cristalinas y una capa.

Severiche, diseñador y empresario oriundo de Soledad, Atlántico, se ha dedicado a la creación de trajes de fantasía, vestuario para reinas de belleza y diseños relacionados con el Carnaval de Barranquilla. Sus propuestas también toman elementos de la biodiversidad y la cultura colombiana.

Con la llegada de la noche de coronación, López Pérez buscará avanzar en la competencia y representar a Colombia en la elección que definirá a la nueva soberana universal.