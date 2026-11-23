Tras la polémica y desmanes que se generaron por su concierto en Bogotá, Anuel AA se pronunció en sus redes sociales por haber solo cantado 50 minutos en el Vive Claro y se disculpó con sus seguidores, asegurando que todo pasó por culpa de alguien de su equipo y por eso llegó tan tarde a la ciudad, pese que el evento estaba programado horas antes.

“Para los que de verdad son mis fanáticos: cuando anuncie la gira de Real Hasta la Muerte 2, también les anunciaré un concierto gratuito para arreglar lo que pasó y hacer las cosas bien”, expresó. En ese orden, el puertorriqueño volverá a la capital y dará show gratis para compensar los 50 minutos que dio en la ciudad, pese a que por meses se le informó tanto a su equipo y él toda la logística.

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De acuerdo con Conciertos Colombia, el artista pidió invitados, horarios y logística, teniendo en cuenta el tiempo que estaría en el Vive Claro, y, aún así, llegó tarde, pese que en su pronunciamiento culpó a una persona de su equipo al haberle dicho que “era un festival”.

Anuel AA // Foto: AFP

“Hubo un error muy grande por parte de una persona de mi equipo de trabajo y por eso llegué tan tarde y solo pude cantar durante 50 minutos. En mi programación, el concierto aparecía como si fuera un festival, por eso llegué a esa hora, pues me habían informado que mi presentación era a las 11:30 p. m. Incluso, cuando llegué al estadio, me decían que todo estaba bien. Me bajé de la tarima porque la Policía ya iba a apagar la música y desconectar el sonido a la fuerza”, aseguró.



Aseguró que habrá consecuencias en su equipo por lo sucedido y prometió regresar pronto a Colombia. Por su concierto, se generaron desmanes en el interior del Vive Claro ante la molestia de su fans tras esperar horas y solo verlo 50 minutos.

