La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente a Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, mientras avanza la investigación disciplinaria por los cuestionamientos relacionados con la presunta falsificación de títulos académicos y documentos de experiencia laboral.

La medida quedó consignada en un auto de la Sala Disciplinaria de Instrucción, que expone los motivos por los que considera necesario apartarla temporalmente de sus funciones.

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En el documento, la Procuraduría señala que la suspensión busca evitar posibles interferencias en el proceso, ante la existencia de elementos que, según la entidad, permiten inferir que la congresista podría utilizar su posición para obstaculizar la actuación disciplinaria o afectar la conservación de pruebas.

La suspensión implica su separación inmediata del cargo y la pérdida del derecho a recibir remuneración durante el tiempo que permanezca vigente. Además, la decisión deberá ser sometida a consulta ante el despacho del procurador general de la Nación.



Procuraduría suspendió a Luz Verónica Estrada: estos son los motivos

En el auto, la Sala Disciplinaria de Instrucción sostiene que existen motivos fundados para considerar que la permanencia de Estrada en la Cámara podría interferir en la investigación. Entre los elementos que menciona están las publicaciones y la información conocida sobre los presuntos documentos irregulares que habría presentado.

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“Presuntamente en la vigencia 2021 falsificó el título profesional en el programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia, así como la tarjeta profesional que la acreditaba como profesional en esta área, documentos que habría utilizado para vincularse como congresista en la DIAN, y aportados al Congreso de la República, posiblemente”, señala la Procuraduría en el documento.

Verónica Estrada, representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico. Foto X: @Veronicaho88

La actuación disciplinaria busca establecer si la congresista habría falsificado el diploma de bachiller, el título universitario de Ingeniería de Minas y Metalurgia, la tarjeta profesional y certificaciones de experiencia laboral.

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La Procuraduría considera que esos hechos podrían corresponder a una falta disciplinaria gravísima relacionada con conductas que eventualmente encajarían en los delitos de obtención de documento público falso y uso de documento falso, contemplados en los artículos 288 y 291 del Código Penal. No obstante, el documento precisa que la calificación definitiva deberá establecerse durante el desarrollo de la investigación.

La Sala también advierte que la permanencia de la congresista en el cargo podría facilitar la ocultación, alteración u obstrucción de documentos que eventualmente servirían como pruebas, entre ellos informes de cumplimiento de contratos, cuentas de cobro y registros relacionados con pagos y obligaciones de seguridad social.

¿Qué implica la suspensión provisional de la representante?

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La decisión tiene carácter preventivo y no constituye una sanción disciplinaria ni determina anticipadamente la responsabilidad de Estrada. Según el auto, la medida busca proteger el desarrollo de la investigación y el interés general mientras se esclarecen los hechos.

La Procuraduría ordenó comunicar la decisión a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes para que adopte las determinaciones correspondientes. También dispuso que la suspensión sea consultada ante el procurador general, sin que ese trámite impida su cumplimiento inmediato.

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La polémica surgió después de que varias instituciones cuestionaran documentos académicos atribuidos a la congresista, entre ellos títulos relacionados con estudios de ingeniería y su bachillerato. En medio de estos señalamientos, el Pacto Histórico le pidió renunciar a su curul y la Procuraduría abrió la investigación disciplinaria.