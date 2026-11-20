En medio de la controversia por los presuntos títulos académicos y la tarjeta profesional falsos de Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara por Antioquia, la bancada del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes se pronunció de manera oficial para exigir que la legisladora abandone su curul.

A través de un comunicado, los congresistas marcaron distancia frente a las actuaciones cuestionadas, respaldaron la postura de la Coordinación Nacional Provisional y enfatizaron en el impacto de este tipo de conductas sobre la confianza ciudadana. "Rechazamos de manera categórica las conductas que se le atribuyen. Presentar documentos académicos o profesionales falsos para acceder a contratos públicos o a una curul defrauda la confianza de la ciudadanía, la de los electores de Antioquia y la de miles de jóvenes que estudian con esfuerzo en la universidad pública", señaló la colectividad.

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La polémica estalló luego de que la Universidad Nacional de Colombia certificara que Estrada no figura como egresada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia, desmintiendo un diploma fechado en noviembre de 2021. A esto se sumaron cuestionamientos sobre la autenticidad de su tarjeta profesional ante el Copnia y sobre otros certificados académicos y laborales incluidos en su hoja de vida.

Ante la gravedad de las denuncias, el movimiento político ratificó que la congresista debe apartarse de su cargo mientras responde ante la justicia. "La representante Estrada debe renunciar a su curul y asumir su defensa ante las autoridades y las instancias del partido. Esta solicitud es una decisión política y ética, no una condena", precisa el documento, agregando que "ninguna aspiración individual está por encima de los principios de nuestro movimiento".



De igual manera, la bancada instó a las autoridades competentes y a la Comisión Nacional de Ética del partido —que sesionará el próximo lunes 23 de noviembre— a tramitar el caso con prontitud y rigor. "En el Pacto Histórico no hay espacio para encubrir ni favorecer a nadie: quien presente documentos falsos debe asumir las consecuencias", advirtió el comunicado.