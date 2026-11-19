Durante una declaración desde la Casa de Nariño, el presidente Abelardo De la Espriella se refirió a las críticas del expresidente Gustavo Petro y del senador Iván Cepeda durante las movilizaciones de este 19 de noviembre en Cali y Bogotá, respectivamente.

“No se trata de esperar hasta el 2027, no se trata de esperar hasta el 2030. La movilización tiene que ser ya permanente y cada vez más amplia. Es la movilización popular masiva la que lleva a cambiar el gobierno actual y legítimo, quizás no hay que esperar el voto lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato, dijo Petro desde la capital del Valle.

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Ante esto y al cierre de la jornada, el mandatario lanzó fuertes señalamientos contra Petro y aseguró que no permitirá que las protestas se conviertan en escenarios para promover acciones contra la democracia y el orden constitucional.

“A mí no me importa que Petro se meta conmigo. ¿Qué puede importarme lo que diga de mí un sujeto inmoral, corrupto, degenerado, vicioso, mal padre, mal marido, mal hijo, mal amigo, mal gobernante y pésimo ejemplo para la sociedad? Me tiene sin cuidado lo que el señor diga de mí. Lo que jamás voy a aceptar es que atente contra la democracia, promueva un golpe de Estado o pretenda destruir a Colombia, como lo hizo cuando fue guerrillero”, afirmó De La Espriella.



Abelardo De La Espriella, Presidente de la República. Foto cortesía Presidencia.

El mandatario también cuestionó a Petro y a Cepeda, al señalar que, a su juicio, no tienen autoridad moral para cuestionar su gobierno y defendió su llegada a la Presidencia que, dice, fue una respuesta del mandato de las urnas y que ese resultado no puede ser desconocido mediante la violencia en las calles. En ese sentido, pidió a los dirigentes de oposición que ejerzan sus derechos políticos, hagan críticas y convoquen manifestaciones, siempre que se desarrollen pacíficamente.

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En medio de sus cuestionamientos al gobierno anterior, el jefe de Estado planteó la posibilidad de convocar una movilización nacional en rechazo a la corrupción, el despilfarro y lo que calificó como la entrega a la criminalidad durante la administración de Petro.

“Se me ocurre que podemos convocar una gran marcha nacional contra la corrupción, el desastre, el despilfarro y la entrega a la criminalidad por parte del gobierno anterior”, manifestó. Agregó que sus seguidores también deben salir a las calles, pero sin destruir bienes públicos ni atacar a integrantes de la fuerza pública.

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Sobre las movilizaciones de este jueves, De La Espriella aseguró que el 97 % de las actividades se desarrollaron de manera pacífica con 285 actividades con cerca de 55.000 participantes y al menos 12 intervenciones de la fuerza pública y cuatro capturas. El presidente defendió la actuación de las autoridades frente a los bloqueos y los hechos de violencia registrados durante las protestas.

Finalmente, De La Espriella reiteró que garantizará el derecho a la protesta y a la oposición, pero advirtió que no permitirá acciones violentas contra las instituciones.

“Con la democracia y con Colombia no se metan”, afirmó, al insistir en que utilizará las facultades que le otorgan la Constitución y la ley para defender el orden constitucional. Su declaración estuvo marcada por la confrontación directa con Petro y por el llamado a que sus simpatizantes también se movilicen en las calles.