Crece la polémica en torno a Verónica Estrada, representante del Pacto Histórico, que falsificó sus títulos profesionales, tanto universitarios como de bachillerato y las propias instituciones salieron a desmentirla públicamente en medio del escándalo, del cual, según Jennifer Pedraza, la responsabilidad la tiene el partido por permitirlo.

Dice la senadora Jennifer Pedraza cuestionó al Pacto Histórico por haberle otorgado el aval político a la congresista, pese a las alertas que, según explicó, ya existían sobre la autenticidad de sus documentos académicos. Según señaló, las denuncias sobre la veracidad de sus títulos fueron impulsadas por estudiantes, representantes estudiantiles, una exdecana de la Facultad de Minas y egresados de esa institución, de lo cual se sintió ofendida al ser egresada de la Universidad Nacional.

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"En Colombia tenemos una clase política a la que le estorba el mérito, a la que le estorban los requisitos eh para cumplir al menos unos criterios de formación académica y de recorrido profesional (...) Pese a irregularidades y denuncias ya en la Fiscalía, aún así el partido político del Pacto Histórico decide darle el aval, es decir, como ponerle el sello para que ella pueda competir en las elecciones al Congreso de la República", declaró.

Verónica Estrada habría falsificado sus diplomas de la universidad y del colegio. Foto: Redes sociales y suministrada

Aseguró que las organizaciones políticas tienen una responsabilidad en la revisión de los antecedentes de las personas que buscan representarlas en las corporaciones públicas. Como ejemplo, mencionó los procedimientos que, según dijo, aplica su colectividad, Dignidad y Compromiso. Sin embargo, la senadora recordó que, para ser representante a la Cámara en Colombia, no es obligatorio contar con un título profesional. Sin embargo, cuestionó que presuntamente se hubieran utilizado documentos académicos y certificaciones laborales irregulares para acceder a oportunidades contractuales y respaldar una trayectoria profesional.



"¿Cómo se atreve a lanzarse al Congreso con estas mentiras? Y le voy a decir peor, hacer esas intervenciones en el Congreso cuando ni siquiera más o menos como luciendo un título ficticio. Entonces aquí hay todo, aquí hay una desfachatez que no tiene ningún tipo de presentación. Ahora, yo quiero llamar la atención sobre algo. Esto parece haberse generalizado en la clase política colombiana", expresó.

La senadora aprovechó para cuestionar lo que considera un problema recurrente en la política colombiana: la utilización de títulos irregulares, el plagio académico y la presentación de hojas de vida con información que no correspondería a la realidad, haciendo un llamado que este ejemplo de Verónica Estrada o Juliana Guerrero sirvan de antecedentes para que deje pasar en el futuro.