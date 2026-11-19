Una grave denuncia por falsificación de documento público involucra a la congresista Luz Verónica Estrada, quien habría utilizado un diploma falso de ingeniera atribuido a la Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín) para tramitar licencias profesionales y acceder a cargos públicos.

Ante la gravedad de los hechos, el rector de la institución, Ismael Peña, calificó lo sucedido como una afrenta ética e institucional contra toda la comunidad universitaria.

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Sin registros de admisión ni matrícula

El rector de la Universidad Nacional aclaró en Recap Blu que la parlamentaria jamás cursó estudios en la institución ni figuró en sus listas de aspirantes o matriculados.



"Nunca presentó examen de admisión para decir que nunca, por supuesto, se inscribió a ninguna carrera. Es decir, no apareció su nombre y su número de documento de identidad en ninguno de los archivos de la universidad".

A juicio de Peña, simular la posesión de un título profesional afecta la credibilidad del sistema de educación superior del país y sienta un precedente negativo:

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"Hacer simular el tener un título de una institución de educación superior no solo pone en peligro la credibilidad del sistema de educación superior, sino que le da un mal ejemplo a la juventud para el desarrollo de sus aspiraciones lícitas a través de malos ejemplos como la trampa o la falsificación de documentos".

Descubierto por el Consejo Profesional de Ingeniería (COVNIA)

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El engaño quedó al descubierto cuando se intentó tramitar la licencia profesional de ingeniería ante el Consejo Profesional de Ingeniería (COVNIA). Al verificar las bases de datos de egresados que entrega la universidad tras cada ceremonia de grado, la entidad no encontró ningún registro y consultó formalmente a la sede de Medellín.

"Como la oficina de registro de la sede Medellín no encontró dicho diploma, informó que no existía e inmediatamente comenzó a preparar los elementos para la denuncia ante la Fiscalía. Nos enteramos por la solicitud del Consejo Profesional de Ingeniería".

Adicionalmente, al no obtener la licencia de manera legal, se habría incurrido en la falsificación de la propia tarjeta profesional para poder acreditarla en contrataciones públicas, como en la DIAN.

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"Para poder acceder a algún trabajo o contrato, falsificó la licencia también para que le pudieran asignar el contrato".

Denuncia en la Fiscalía y llamado a verificar títulos

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Frente a la comisión de delitos como la falsedad ideológica en documento público, las autoridades universitarias radicaron la denuncia penal y la ratificaron el 4 de diciembre de 2025 ante la Fiscalía General de la Nación.

"Nosotros con respecto al caso que ustedes están mencionando el día de hoy, exactamente hace un año pusimos denuncia en la Fiscalía y el 4 de diciembre del año pasado de 2025 ratificamos esa denuncia en el sistema de información de la Fiscalía General de la Nación. Estamos esperando que las autoridades desarrollen sus investigaciones".

Peña descartó que se trate de una red masiva interna de falsificación, señalando que son casos aislados. Asimismo, hizo un llamado a las entidades públicas y privadas para que verifiquen la validez de los títulos mediante el código QR disponible en los diplomas expedidos desde 2019 o a través del portal institucional de la universidad.

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Piden que la Universidad Nacional sea declarada víctima

El rector sostuvo que la universidad debe ser reconocida formalmente como víctima en las actuaciones judiciales, dado el daño reputacional causado a la institución y a sus egresados:

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"Por supuesto que tiene que ser declarada víctima porque con esta acción se afecta la imagen de la Universidad Nacional, se afecta la imagen de los egresados que han hecho esfuerzos muy grandes para poder desarrollar su carrera. Una persona que comete este tipo de delitos hace temblar la confianza en los diplomas de cualquier institución del país y eso no se puede permitir".

Finalmente, el rector Ismael Peña exhortó a la congresista a ser consciente del daño ocasionado y ofrecer excusas públicas a la comunidad académica:

"Mi consejo, mi solicitud sería que saliera a pedir disculpas públicas sobre todo a los más de 400.000 egresados vivos que están en este momento lastimados, heridos por esta acción".

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Escuche la entrevista: