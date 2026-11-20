El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA), entidad estatal encargada de vigilar el ejercicio profesional y garantizar la idoneidad de los ingenieros en Colombia, confirmó que la congresista Luz Verónica Estrada afronta un proceso penal ante la justicia. La medida se tomó tras detectarse la presentación de títulos académicos y certificados profesionales presuntamente falsos para acreditarse como ingeniera de minas.

Según reveló el director del COPNIA, Rubén Darío Ochoa, en diálogo con Mañanas Blu, la entidad radicó formalmente la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las averiguaciones correspondientes sobre la actuación de la parlamentaria.

Cámara de Representantes / suministrada

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Verificación académica destapó la falsificación de títulos

El caso comenzó cuando Luz Verónica Estrada tramitó ante el COPNIA la expedición de su matrícula profesional, requisito legal e indispensable para ejercer la ingeniería en el territorio nacional. Para respaldar su solicitud, la congresista presentó documentación que la acreditaba supuestamente como egresada de la Universidad Nacional de Colombia con el título de ingeniera de minas y metalurgia, sumado a menciones sobre titulaciones en la Universidad de Antioquia.

Siguiendo los protocolos de verificación institucional, el consejo consultó directamente a las directivas universitarias para certificar la veracidad de los documentos aportados. El resultado de la investigación interna fue contundente.



"Nosotros oficiamos a la Universidad Nacional y efectivamente la Universidad Nacional el 23 de octubre del año pasado nos entrega su oficio donde dice que una vez revisados los archivos, tanto físicos como digitales, no se encontró ningún registro de esa egresada", explicó el ingeniero Rubén Darío Ochoa durante la entrevista radiofónica. Ante la falta de registros que probaran sus estudios, la entidad procedió a negar la expedición del registro profesional mediante resolución oficial.

Denuncia penal radicada ante la Fiscalía

Tras la comprobación de que el título presentado no correspondía a la realidad académica de Estrada, el COPNIA puso los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales, tal como lo establece el procedimiento ordinario ante la detección de falsedades documentales.

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"E incluso cuando se saca esta resolución, nosotros en febrero de este año, eh, trasladamos esa ese esa esa situación a la Fiscalía porque también por procedimientos siempre lo hacemos. Siempre que nosotros tengamos un título que es falso, lo notificamos a la Fiscalía para las averiguaciones penales correspondientes", precisó el director del COPNIA.

Ochoa detalló el cronograma institucional que llevó el caso al ámbito penal: "Nosotros en este caso también en febrero, finales de febrero de este año, damos la notificación y eh recibimos un radicado de esa de esa denuncia. Recibimos el radicado eh el 3 de marzo".

Representante Luz Verónica Estrada Foto: Threads @veronicaestradaholguin

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Esta fecha resulta clave en la línea temporal del escándalo, pues la radicación del expediente en el ente investigador precedió a la posesión de Estrada como integrante del Congreso de la República, hito que tuvo lugar el 20 de julio.

Usurpación de matrícula profesional y reacción del gremio

La investigación del COPNIA no solo detectó la inconsistencia en los diplomas universitarios, sino también la falsificación directa de la tarjeta profesional física y el uso indebido de un número de registro que no le pertenecía. Al ser indagado sobre el origen de la tarjeta exhibida por la parlamentaria, Ochoa confirmó que la matrícula fue adulterada y usurpada a otro profesional matriculado.

"Ella toma esa matrícula de alguien y la toma a nombre propio", sostuvo el director, señalando que la entidad se encuentra rastreando la identidad del verdadero titular del número de registro utilizado en la maniobra fraudulenta.

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La revelación ha generado una fuerte ola de indignación entre los profesionales del sector en todo el país. Ante el malestar generalizado, el consejo emitió un pronunciamiento institucional exigiendo rigor y respeto por la profesión.

"Este es un llamado para que la ingeniería nacional nos cuidemos y no permitamos nunca que hayan ingenieros falsos y que sean tan osados [...] un ingeniero que tenga que inventarse un título y que tenga que hacerlo, creemos que es lo que daña y perjudica mucho la ingeniería en Colombia", aseveró Ochoa. El directivo añadió que dentro del gremio existe una exigencia clara de justicia: "Hemos recibido pronunciamientos de muchos ingenieros y en ese sentido de de decir, es que no es correcto que pase, esto debería tener una sanción".

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Escuche aquí la entrevista: