El presidente Abelardo De La Espriella hizo un llamado directo a las autoridades judiciales de Estados Unidos para que avancen en las investigaciones contra el expresidente Gustavo Petro por presuntos hechos de corrupción, narcotráfico y otras conductas delictivas que, según afirmó, se habrían presentado durante su administración. El mandatario sostuvo que las investigaciones deben avanzar con independencia y rigor, sin importar los cargos, las influencias o el poder político de las personas involucradas.

“Desde aquí, hago un llamado directo a las autoridades judiciales de los Estados Unidos para que las investigaciones relacionadas con hechos de corrupción, narcotráfico o cualquier otra conducta delictiva avancen con todo rigor y la independencia del sistema judicial en los Estados Unidos”, manifestó De La Espriella desde la Casa de Nariño.

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En su intervención, calificó la administración anterior como una “empresa criminal” y aseguró que durante ese Gobierno se habrían transgredido leyes y disposiciones internacionales.

Gustavo Petro // Foto: Presidencia - Andrea Fuentes

“Hay competencia de Estados Unidos para investigarlo, procesarlo y ojalá encarcelarlo. Que actúe la justicia norteamericana, que se conozca toda la verdad, que se examinen las pruebas y que quienes resulten responsables respondan ante la ley”, expresó. Con esta declaración, De La Espriella planteó que las autoridades estadounidenses deben examinar los posibles hechos delictivos que atribuye al gobierno anterior y establecer si existen responsabilidades penales.



El pronunciamiento se produjo en medio de la confrontación política entre el actual mandatario y Gustavo Petro, quien participó en las movilizaciones del 19 de noviembre. De La Espriella insistió en que quienes hayan cometido delitos deben responder ante la justicia, independientemente de su posición política o económica.