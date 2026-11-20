El Pacto Histórico pidió la renuncia de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada, luego de las denuncias sobre la presunta falsedad de sus títulos académicos. La colectividad también anunció que su Comisión Nacional de Ética estudiará el caso el próximo lunes 23 de noviembre.

Pacto Histórico pide a Luz Verónica Estrada dejar su curul

La solicitud quedó consignada en un comunicado publicado por la coordinación nacional del Pacto Histórico. En el documento, la dirección del partido pidió a la congresista dejar su curul para que pueda asumir su defensa ante las instancias competentes.

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El Pacto Histórico señaló que tomó esta decisión ante la gravedad de las denuncias y las evidencias conocidas públicamente.

En un comunicado fechado en Bogotá el 19 de noviembre de 2026, la Coordinación Nacional Provisional del Pacto Histórico anunció que su Comisión Nacional de Ética Provisional fue convocada para el 23 de noviembre para asumir el caso por las denuncias sobre presunta falsedad de documentos académicos y profesionales de la congresista. El movimiento también le pidió renunciar a la Cámara de Representantes para que asuma su defensa ante las instancias partidistas y las autoridades.

Universidad Nacional niega el título de ingeniera de Minas y Metalurgia

Todo este asunto está relacionado con un diploma profesional que Luz Verónica Estrada habría presentado para acreditar que obtuvo el título de ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia el 16 de noviembre de 2021. La institución negó que la congresista figure como graduada de ese programa.



La respuesta quedó consignada en una carta del 23 de octubre de 2025, emitida por la División de Registro y Matrícula de la sede Medellín, después de recibir una solicitud de verificación el 16 de octubre de ese año. La consulta fue realizada por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia), entidad pública encargada de vigilar el ejercicio de la ingeniería en Colombia.

Exdecana de la Facultad de Minas denuncia firma falsa en el diploma

A esto se suma la denuncia sobre la firma que aparece en el diploma. Verónica Otero, quien fue decana de la Facultad de Minas hasta 2022, manifestó que el documento es falso y que la firma atribuida a ella no corresponde a la suya.

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Tarjeta profesional y contrato con la DIAN, bajo la lupa

Las denuncias también incluyen posibles irregularidades en una tarjeta profesional y certificaciones laborales que habría utilizado para acreditar su experiencia, incluso en un contrato con la DIAN durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Colegio de Caramanta desmiente su título de bachiller

A las denuncias sobre la presunta falsedad del título de ingeniería se sumó un nuevo señalamiento sobre sus estudios de bachillerato. La Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, del municipio de Caramanta, Antioquia, aseguró que la congresista no se graduó de ese plantel y que, según sus registros académicos, en 2017 cursaba octavo grado como estudiante repitiente.