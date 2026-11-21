Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, rompió el silencio tras la polémica desatada por cuestionamientos a tres documentos que acreditaban su formación académica y experiencia laboral. La congresista confirmó que designó como abogado a Santiago Trespalacios, socio fundador de la firma boutique legal Trespalacios, con presencia en Medellín y Bogotá. “Por recomendación de mi equipo jurídico no me referiré a ninguno de los hechos y estaré atenta al llamado de las autoridades”, afirmó Estrada.

Su ahora apoderado también se pronunció a través de su cuenta de X. “Asumimos la defensa de Verónica, quien tiene las mismas garantías que tantos otros que han enfrentado procesos judiciales. A ella le hemos recomendado que guarde silencio y que empleemos la energía en prepararnos para actuar en los estrados”, escribió Trespalacios.

Verónica Estrada, representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, en el Congreso de la República. Foto X: @Veronicaho88

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Las reacciones no se hicieron esperar dentro de su propia bancada. La representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Ana Erazo, también del Pacto Histórico, calificó de “descarada” a Estrada y reiteró la posición que ha manifestado el propio partido: que debería renunciar. “Si tu discurso fue real en algún momento y tienes un mínimo de respeto por nuestros electores, es tu deber renunciar. Apártate a ‘defenderte’, si crees que tienes con qué, pero no le hagas más daño a un proyecto que nos ha costado vidas”, afirmó Erazo.

La polémica se originó por cuestionamientos a tres títulos de Estrada. La Universidad Nacional aseguró que no encontró registros de que la congresista se haya graduado de Ingeniería de Minas y Metalurgia en la sede Medellín. Su secretario general afirmó que Estrada no fue estudiante de esa institución y anunció una denuncia ante la Fiscalía por presunta falsedad documental. Por su parte, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) señaló que nunca le expidió tarjeta profesional a la representante, quien solicitó su matrícula en septiembre de 2025, pero le fue negada.



Asumimos la defensa de Verónica quien tiene las mismas garantías que tantos otros que han enfrentado procesos judiciales. A ella le hemos recomendado que guarde silencio y que empleemos la energía en prepararnos para actuar en los estrados. https://t.co/r6aoPEtJoq — 𝑺𝒂𝒏𝒕𝒊𝒂𝒈𝒐 𝑻𝒓𝒆𝒔𝒑𝒂𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒔 (@SoyDefensor) November 21, 2026

Los cuestionamientos también llegaron a la Universidad de Antioquia, que esta semana informó que no expidió el diploma ni el acta de grado de Ingeniería de Minas que aparecen a nombre de Estrada. La institución, además, aclaró que no ofrece ni ha ofrecido ese programa académico y advirtió que los documentos cuestionados tendrían la misma fecha de expedición que los atribuidos a la Universidad Nacional.

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En cuanto a su título de bachiller, la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, de Caramanta, Antioquia, aseguró que Estrada no terminó allí sus estudios. Los registros la ubican en octavo grado en 2017, año en que aparece fechado el diploma, y su nombre no figura en el acta de graduación. Ese documento también fue incluido en los soportes de un contrato por 78 millones de pesos que firmó con la DIAN en marzo de 2025, entidad que prepara una compulsa de copias ante las autoridades.

Verónica, la derecha está feliz con todo el daño que estás haciendo.



Si tu discurso fue real en algún momento y tienes un mínimo de respeto por nuestros electores, ES TU DEBER RENUNCIAR.



Apártate a "defenderte", si crees que tienes con qué, pero no le hagas más daño a un… https://t.co/5NKBuXTU6i — Ana Erazo (@AnaErazoR) November 21, 2026

En medio del escándalo, el Pacto Histórico le pidió a Estrada renunciar a su curul y convocó a su Comisión Nacional de Ética Provisional para el próximo lunes 23 de noviembre. A su vez, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria por la presunta falsificación de su título universitario.