Un video captado por una cámara de seguridad muestra los instantes previos al grave accidente de tránsito ocurrido en el casco urbano de Cajamarca, Tolima, donde una tractomula terminó estrellándose contra viviendas y establecimientos comerciales. La emergencia deja, hasta el momento, cinco personas fallecidas y nueve heridas.

El siniestro se registró hacia las 6:45 de la tarde de este domingo 22 de noviembre, en el sector de Calle Larga, a un costado de la vía Panamericana. Según las primeras versiones, el vehículo de carga habría presentado una falla en el sistema de frenos, lo que habría provocado que el conductor perdiera el control y terminara impactando contra varias estructuras.

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En las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, se observa cómo la tractomula avanza a gran velocidad por la vía y pasa junto a una camioneta blanca. El conductor de este último vehículo alcanza a cederle el paso al notar la velocidad con la que se aproxima el automotor de carga. Segundos después se habría producido el choque.

De empiezan a conocer imágenes antes del terrible accidente en Cajamarca https://t.co/aOLlOOitiI pic.twitter.com/60UcqXzNMH — Mi Carro🦜 y yo 😎 (@Mi_carro_Yyo) November 23, 2026

El alcalde de Cajamarca, Camilo Ernesto Valencia Agudelo, entregó un primer balance de la emergencia desde el hospital Santa Lucía, centro asistencial al que fueron trasladados inicialmente los lesionados.



De acuerdo con el mandatario, nueve personas resultaron heridas: cinco hombres y cuatro mujeres. Entre ellas se encuentra una menor de edad y una mujer en estado de embarazo. Debido a la gravedad de la emergencia, los pacientes fueron remitidos a diferentes centros médicos de Ibagué, entre ellos Asotrauma y el hospital Federico Lleras Acosta.

“Acabamos de enviar el último herido desde aquí, del hospital, hacia Ibagué. Fueron nueve heridos, cinco hombres, cuatro mujeres, una menor, también una materna, y tenemos lamentablemente cinco fallecidos, una persona sin identificar”, manifestó el alcalde.