El siniestro ocurrió pasadas las 6:00 de la tarde de este domingo, en el casco urbano de Cajamarca, Tolima. Al parecer, el vehículo de carga habría sufrido una falla en el sistema de frenos y terminó impactando contra un establecimiento comercial. Entre los lesionados se encuentran una menor de edad y una mujer embarazada.

Una tragedia enluta al municipio de Cajamarca, en el departamento del Tolima, luego de un grave accidente de tránsito protagonizado por un tractocamión que, al parecer, sufrió una falla en su sistema de frenos, perdió el control y terminó estrellándose contra un restaurante ubicado en el casco urbano, a un costado de la vía Panamericana, en el sector conocido como Calle Larga.

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El alcalde de Cajamarca, Camilo Ernesto Valencia Agudelo, entregó un primer reporte desde el hospital Santa Lucía, donde inicialmente fueron atendidas las personas heridas. El mandatario confirmó que, entre los nueve lesionados, se encuentran cinco hombres y cuatro mujeres, incluida una menor de edad y una mujer en estado de embarazo. Los pacientes fueron remitidos a centros asistenciales de Ibagué, entre ellos Asotrauma y el hospital Federico Lleras Acosta.

“Acabamos de enviar el último herido desde aquí, del hospital, hacia Ibagué. Fueron nueve heridos, cinco hombres, cuatro mujeres, una menor, también una materna, y tenemos lamentablemente cinco fallecidos, una persona sin identificar”, manifestó el mandatario.



Cinco personas murieron y nueve resultaron heridas en el accidente de tránsito que se registró en Cajamarca, departamento del Tolima, por el impacto de un vehículo de carga contra varias viviendas y establecimientos comerciales.



El alcalde de Cajamarca, Camilo Valencia, detalló… pic.twitter.com/41C8Bsg3s0 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 23, 2026

Valencia calificó lo ocurrido como un momento profundamente doloroso para Cajamarca y sus familias. También indicó que, mientras se realizaban los traslados de los lesionados, las autoridades continuaban recopilando información para establecer si había más personas afectadas en el lugar del accidente.

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Gobernación del Tolima activó atención interinstitucional

Tras conocerse la magnitud de la emergencia, la Gobernación del Tolima, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, coordinó acciones con los organismos de emergencia, la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, la concesión APP GICA y el consorcio encargado de la vía Cajamarca-La Línea, de Invías.

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El secretario de Tránsito y Transporte del Tolima, Mario Alberto Tovar, confirmó que las diferentes entidades se desplazaron al lugar para atender la situación, apoyar a los afectados y coordinar la atención de los heridos.

“Al parecer, un vehículo tipo tractocamión pierde los frenos y se va contra un restaurante de esta localidad. Hasta el momento tenemos un saldo preliminar de cinco fallecidos y nueve lesionados que están siendo atendidos y trasladados para los diferentes centros médicos”, señaló el funcionario.

Las autoridades mantienen el seguimiento a esta tragedia que enluta al Tolima y que genera conmoción por la magnitud del impacto contra el establecimiento comercial y el número de víctimas.

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Mientras avanzan las actuaciones para establecer las circunstancias exactas del siniestro, se espera conocer la evolución médica de las nueve personas lesionadas y la identificación de las víctimas mortales.