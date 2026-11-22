Un grave accidente de tránsito se registró en el municipio de Cajamarca, Tolima, este domingo, 22 de noviembre, donde una tractomula habría presentado fallas en el sistema de frenos y terminó impactando contra varias viviendas y establecimientos comerciales en el sector de Calle Larga.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo de carga habría perdido el control y embestido las estructuras. Como consecuencia del accidente, se reportan varias personas heridas, aunque hasta el momento no se ha entregado un balance oficial sobre la cantidad de afectados ni la gravedad de sus lesiones.

#EnDesarrollo Grave accidente de tránsito se registró en Cajamarca, Tolima. Una tractomula habría sufrido fallas en el sistema de frenos e impactó a varias viviendas y locales comerciales en el sector de Calle Larga. Se reportan varias personas heridas.



A esta hora, el tránsito… pic.twitter.com/yoDNokt2Qp — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 22, 2026

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La emergencia también generó afectaciones en la movilidad. A esta hora, el tránsito vehicular desde y hacia el Alto de La Línea permanece interrumpido, mientras se atiende la situación en el lugar. Las autoridades aún no se han pronunciado oficialmente sobre las causas del accidente ni sobre el número de personas lesionadas.

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