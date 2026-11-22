A diez años de la firma del acuerdo de paz con las Farc, Colombia sigue enfrentando el debate sobre los alcances de la negociación, los compromisos pendientes y la posibilidad de avanzar en nuevos procesos que permitan reducir la violencia. En ese contexto, durante una entrevista en la Sala de Prensa de Blu Radio, monseñor Héctor Fabio Henao y el expresidente Juan Manuel Santos analizaron los resultados del pacto y los retos que enfrenta el país.

En medio de la discusión sobre si el presidente Abelardo De La Espriella podría impulsar otro gran acuerdo de paz, Santos recordó el proceso de renegociación que se llevó a cabo después del plebiscito de 2016 y la participación de dirigentes políticos que promovieron el rechazo al acuerdo inicial.

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“Durante 45 días estuvimos renegociando el acuerdo, 60 enmiendas, de las cuales se incorporaron 58. O sea, ellos fueron artífices de un acuerdo que yo reconozco que quedó mejor que el primero”, señaló el exmandatario, al cuestionar las razones políticas que, a su juicio, mantienen las críticas al pacto.

Santos defendió los resultados del acuerdo de paz

El expresidente también destacó la permanencia de la mayoría de los antiguos integrantes de las Farc que firmaron el acuerdo dentro del proceso de reincorporación, y sostuvo que el compromiso adquirido por la antigua guerrilla se ha cumplido.

“Lo que firmamos con las Farc se ha venido cumpliendo por parte de ellos. Firmamos con 13.000 miembros de las FARC y de ellos más de 11.000 hoy siguen acogidos al acuerdo”, afirmó Santos.

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Sin embargo, reconoció que la implementación ha tenido dificultades, particularmente en territorios donde persisten condiciones de inseguridad y donde las medidas contempladas en el acuerdo no se han desarrollado completamente.

Monseñor Héctor Fabio Henao destacó avances, pero advirtió sobre pendientes

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Por su parte, monseñor Héctor Fabio Henao planteó la necesidad de hacer una evaluación equilibrada de los diez años del acuerdo, sin desconocer tanto las transformaciones que produjo como los compromisos que todavía no se han materializado.

“Lo primero que habría que decir es que el acuerdo produjo transformaciones que son reales. Miles de personas dejaron las armas y se mantienen en esa actitud”, explicó, al destacar los cambios que experimentaron algunas comunidades después de la reducción de los enfrentamientos.

No obstante, advirtió que la implementación ha avanzado más lentamente de lo esperado y que en diferentes regiones del país continúa la violencia, lo que representa uno de los principales desafíos para consolidar los resultados del proceso.

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Las víctimas siguen esperando verdad y reparación

Henao también puso el foco en las víctimas del conflicto armado y en la necesidad de que la implementación permita avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido, la reparación y las garantías de no repetición.

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“Muchas víctimas todavía esperan respuesta. Hay familias que siguen buscando sus seres queridos desaparecidos, comunidades que reclaman la reparación que nunca les ha llegado y que sea más efectiva”, señaló.

Monseñor Héctor Fabio Henao participa en un encuentro público. Foto X: @ConsejeriaDePaz

El delegado de la Iglesia Católica insistió en que el proceso de reconciliación requiere reconocer el sufrimiento de las comunidades y atender sus demandas, especialmente en los territorios que todavía enfrentan las consecuencias de la violencia.