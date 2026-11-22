Al menos 13 soldados resultaron heridos tras un ataque terrorista contra el Batallón Especial Energético y Vial ubicado en el municipio de La Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar.

Según reportes preliminares, el hecho se registró hacia las 11:00 de la noche del sábado 21 de noviembre y habría incluido el uso de drones con explosivos y un carro bomba. En algunas publicaciones de redes socials se habla de muertos y de un número elevado de heridos, aunque hasta el momento no hay un balance oficial de víctimas fatales.

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Ante la magnitud de la emergencia, el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leo Hernández, hizo un llamado urgente a las instituciones de salud de la región: "Por favor, necesitamos ambulancias de los hospitales cercanos", pidió el mandatario local.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, el hospital del municipio cuenta solo con dos ambulancias y con un personal médico muy limitado para atender a los lesionados, lo que ha obligado a solicitar apoyo de centros asistenciales de municipios vecinos.



En redes sociales circulan varios videos que muestran los momentos posteriores al ataque, en los que se observan daños en la zona y la reacción de la comunidad.

#Urgente | 🚨 Momentos de máxima tensión se viven en La Jagua de Ibirico, Cesar, luego de una explosión registrada en inmediaciones de una base militar, en medio de una delicada situación de orden público que mantiene en alerta a toda la población.



📱 Videos grabados por los… pic.twitter.com/eiJI5ENfEM — Valledupar (@Valledupar_Col) November 22, 2026

#Cesar Momentos de máxima tensión se viven en La Jagua de Ibirico, Cesar, luego de una explosión registrada en inmediaciones de una base militar, en medio de una delicada situación de orden público que mantiene en alerta a toda la población. 🚨



Según testigos, en la vía se… pic.twitter.com/BFmXTNki6q — Cañaguate Digital (@CanaguateDST) November 22, 2026

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Lo que pasa hoy en La Jagua de Ibirico, Cesar, es prueba del fracaso en seguridad del gobierno de Abelardo de la Espriella. Enfrentamientos y explosivos que nos devuelven décadas atrás. Las regiones no pueden seguir retrocediendo así. #Cesar #OrdenPúblico #LaJaguaDeIbirico pic.twitter.com/HYkgYf9RYJ — 𝓒𝓪𝓻𝓵𝓸𝓼 𝓜𝓮𝓷𝓭𝓸𝔃𝓪 🇨🇴. 🍉 (@jalomism) November 22, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han atribuido la autoría del ataque a ningún grupo armado. La noticia está en desarrollo.