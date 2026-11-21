En el registro Único de Víctimas (RUV) se encuentran 10.139.092 personas inscritas de las cuales solo 2.008.759 han recibido una indemnización, es decir, el 19,8 %. Los otros 8,1 millones aún esperan esta reparación económica. Así lo aseguró el presidente Abelardo De La Espriella durante una jornada de entrega de cartas de indemnización en Medellín, donde reconoció que ponerse al día con las víctimas representaría un costo superior a los $106 billones.

El mandatario aseguró que, en los primeros 100 días de su Gobierno, se aceleró la entrega de estos recursos. Según el balance presentado, se entregaron 15.926 indemnizaciones administrativas y se ordenaron 11.924 pagos parciales por vía judicial.

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“Mi instrucción fue clara desde el primer momento: acelerar las indemnizaciones”, afirmó.

Para comparar, De La Espriella señaló que durante los ocho meses anteriores de 2026 se registraron 8.635 indemnizaciones administrativas y 122 judiciales. Sin embargo, advirtió que los datos corresponden a conceptos distintos: el balance de su Gobierno contabiliza indemnizaciones entregadas y pagos parciales ordenados, mientras que las cifras del periodo anterior corresponden a indemnizaciones registradas.



Además, de acuerdo con el presidente, al inicio de su mandato encontraron más de 150.720 indemnizaciones reconocidas, pero pendientes de pago, por un valor superior a $1,4 billones, que afectaban a 129.619 personas.

Foto: Unidad para las Víctimas

En Medellín, la Unidad para las Víctimas entregó 1.006 cartas de indemnización a personas afectadas por el conflicto en Antioquia, por un total de $10.737 millones. De estas, 693 corresponden a indemnizaciones administrativas y 313 a órdenes judiciales. El presidente indicó que los recursos para estas últimas ya están disponibles en el Banco Agrario.

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El mandatario anunció que la denominada Ruta Milagro de la Reparación se extenderá a todas las regiones del país y aseguró que se dará prioridad a las víctimas que llevan más tiempo esperando, de acuerdo con los criterios establecidos en la ley.