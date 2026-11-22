La violencia contra las mujeres continúa siendo una de las problemáticas sociales más preocupantes en Colombia. Aunque las cifras de feminicidios muestran una disminución frente al año anterior, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres advierten que no hay motivos para bajar la guardia, pues los asesinatos, las agresiones sexuales y el acoso siguen afectando a miles de víctimas.

En entrevista con Blu Radio, Yamile Roncancio, abogada y directora de la Fundación Justicia para Todas, entregó un balance de esta problemática y señaló que, hasta septiembre de 2026, se habían registrado más de 114 feminicidios en el país. La cifra representa una reducción frente al mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaban aproximadamente 180 casos.

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Sin embargo, la abogada insistió en que esta disminución no debe interpretarse como una razón para celebrar, pues detrás de cada registro hay una mujer, niña o adolescente que perdió la vida.

Roncancio también llamó la atención sobre la violencia sexual y los niveles de impunidad que enfrenta este delito. Según explicó, de acuerdo con información reconocida por la Procuraduría, la impunidad en estos casos supera el 90 %.



Para la directora de la Fundación Justicia para Todas, uno de los principales problemas está relacionado con la falta de recursos de la Fiscalía. Aseguró que algunos fiscales tienen entre 300 y 400 expedientes relacionados con delitos sexuales y no cuentan con suficientes asistentes ni investigadores para avanzar en las investigaciones.

La abogada también advirtió que la violencia sexual no responde necesariamente al perfil de un agresor que la sociedad identifica como peligroso. Como ejemplo, relató que ella misma fue víctima de acceso carnal violento hace 11 años, cuando tenía 25 años, por parte de un hombre con dos carreras profesionales, dos maestrías y que hacía parte de una comunidad religiosa.

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Sobre su proceso judicial, explicó que esperó ocho años para obtener una sentencia de primera instancia, que fue condenatoria, y que lleva cerca de tres años esperando una decisión de segunda instancia.

Además, aseguró que, según tiene entendido, el hombre continúa vinculado a la comunidad dominica y a la Universidad Santo Tomás. También señaló que adelanta una lucha judicial para obtener una indemnización por las consecuencias que enfrentó después de la agresión.

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El llamado a no culpabilizar a las víctimas

Roncancio también se refirió al acoso sexual en los entornos laborales y educativos. Consideró que, aunque actualmente existe una mayor conciencia y disposición de las mujeres para denunciar, todavía falta una respuesta más contundente por parte del Estado y de las empresas.

En ese sentido, destacó la importancia de aplicar la Ley 2365, que establece medidas para garantizar los derechos de las víctimas de acoso sexual en los contextos laborales y educativos.

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Asimismo, cuestionó los señalamientos que reciben las mujeres después de denunciar y aseguró que la culpabilización de las víctimas es uno de los comportamientos que más daño les hace.

Finalmente, envió un mensaje a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia y les recordó que nunca son responsables de las agresiones que sufren. Recomendó buscar redes de apoyo, familiares o personas de confianza que puedan acompañarlas en el proceso de salir de esos entornos.