Un ataque con drones cargados con explosivos se registró esta madrugada contra el Comando de Policía de Norte de Santander. De acuerdo con la información preliminar, los artefactos impactaron en el área de oficinas y en los alojamientos donde descansan los uniformados.
#Atención Atacan con drones el Comando de Policía de Norte de Santander en Cúcuta https://t.co/4DvnWu61Jk #VocesySonidos #EnDesarrollo pic.twitter.com/KoH16B33GS— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 23, 2026
Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. La onda del ataque también afectó un hotel y una vivienda cercanos a la sede policial.
Publicidad
VIDEO: así quedó la sede del Comando de Policía tras el ataque con drones
En videos conocidos por Blu Radio se observa cómo quedaron las casas afectadas. Las autoridades aún no han entregado un balance oficial sobre los daños ni se conocen los responsables del ataque.