Un hombre señalado de suplantar a profesionales de la salud para trabajar en instituciones médicas fue capturado nuevamente en Santander. Según la Policía, esta vez habría intentado hacerse pasar por otra persona y presentarse como médico en un centro de salud del departamento.

De acuerdo con el reporte oficial, cuando los uniformados le solicitaron su identificación, manifestó tener otro nombre y aseguró que no llevaba su documento porque lo había perdido. Sin embargo, al ser trasladado a las instalaciones policiales para verificar su identidad, presentó su cédula y quedó al descubierto que habría suministrado información falsa.

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La Policía materializó su captura en flagrancia por el delito de falsedad personal y adelanta el procedimiento para dejarlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El caso tiene un antecedente en Santander. El mismo hombre fue señalado de hacerse pasar por médico y trabajar en el servicio de urgencias de la Clínica San José de Barrancabermeja durante 2025.



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Según una denuncia conocida recientemente, habría atendido pacientes durante cerca de dos meses, pese a que presuntamente no contaba con la formación profesional para ejercer la medicina. La situación también generó cuestionamientos sobre los controles de verificación de títulos y antecedentes que habría realizado la institución antes de vincularlo.

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El hombre también registra antecedentes de capturas por hechos similares en otros departamentos. En uno de esos procedimientos, realizado en Pensilvania, Caldas, fue detenido por presuntamente suplantar a un médico para trabajar en un hospital.

Sin embargo, aunque fue capturado, un juez ordenó dejarlo en libertad al considerar que no representaba un peligro que justificara imponerle una medida de aseguramiento. Esta decisión no significa que haya sido declarado inocente, sino que no se dispuso mantenerlo privado de la libertad durante el proceso.

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De acuerdo con la Policía de Santander, actualmente registra 35 procesos como indiciado por diferentes conductas, entre ellas estafa, hurto y falsedad personal. Estos registros no equivalen a condenas judiciales.

La nueva captura vuelve a poner sobre la mesa los controles para verificar la identidad y las credenciales de quienes son contratados para atender pacientes en centros asistenciales.

El hombre ya había sido capturado en otros departamentos por hechos relacionados con la presunta suplantación de profesionales de la salud. Uno de esos casos ocurrió en Pensilvania, Caldas, donde fue señalado de hacerse pasar por médico para trabajar en un hospital.

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Aunque fue detenido, posteriormente quedó en libertad por decisión judicial. No se conocen los detalles de los argumentos expuestos por el juez para adoptar esa determinación.

Según la Policía de Santander, el hombre registra 35 procesos como indiciado por diferentes conductas, entre ellas estafa, hurto y falsedad personal. Estas anotaciones no equivalen a condenas judiciales.