Una alerta sobre posibles irregularidades en la contratación pública y sus efectos sobre la competencia empresarial fue puesta sobre la mesa por tres organizaciones de Santander, que decidieron expresar públicamente su respaldo a la denuncia penal que el presidente Abelardo De La Espriella instauró ante la Fiscalía General de la Nación por el caso de contratación de la Alcaldía de Barrancabermeja con Foncolombia.

Se trata de la Fundación Participar, la Sociedad Santandereana de Ingenieros (SSI) y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, Regional Santander, cuyos representantes firmaron una comunicación dirigida al mandatario, fechada el 20 de noviembre de 2026, en la que reconocen su actuación y plantean la necesidad de incorporar medidas contra estas prácticas en el Plan Nacional de Desarrollo.

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Félix Jaime Lasprilla, presidente de la Fundación Participar, explicó que las organizaciones consideraron necesario pronunciarse ante lo que califican como una situación preocupante para la transparencia en la contratación pública.

“Consideramos necesario manifestarle al presidente un reconocimiento por su denuncia penal que hizo ante la Fiscalía por la situación incontrovertible de corrupción que hay en Barranca”, señaló Lasprilla.



Abelardo De La Espriella Foto: Presidencia

El dirigente agregó que, ante la falta de pronunciamientos de otras instituciones, decidieron fijar una posición e invitar a otras organizaciones sociales y gremiales, incluido el Comité de Gremios, a pronunciarse sobre el tema.

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Uno de los puntos más contundentes según Lasprilla, es que "estarían limitando la participación de ingenieros independientes y empresas interesadas en presentar ofertas".

El presidente de Participar aseguró que cuando los procesos se realizan a través de lo que denomina ‘contrataderos’, muchos profesionales y empresas desisten de participar porque consideran que los contratos ya tendrían un oferente previamente seleccionado.

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“Ya saben de antemano que hay un negociado, que hay un arreglo. Entonces, no le botan tiempo ni hacen un gasto económico, de talento o de personal, porque ya cuando se están haciendo contratos a través de un contratadero, ya se sabe de antemano que hay un ungido, que hay un preseleccionado”, manifestó.

Según Lasprilla, esta situación no solamente afectaría a los profesionales de Santander, sino que sería una práctica que se habría presentado en otros municipios del departamento y del país.

En la comunicación enviada al presidente, las organizaciones sostienen que el caso de Barrancabermeja no debe entenderse como un hecho aislado.

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Aseguran que, desde la Fundación Participar y las organizaciones profesionales que suscriben la carta, han conocido cientos de casos similares en los que empresas de economía mixta o compañías industriales y comerciales del Estado, amparadas en regímenes especiales de contratación, restringirían la libre concurrencia en los procesos de selección.

Como sustento de sus preocupaciones, mencionan un estudio elaborado por el ingeniero Rodrigo Fernández, integrante de la Fundación Participar y de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, publicado en la revista Anales de la Ingeniería, edición 962, página 18.

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De acuerdo con lo expuesto en la carta, el estudio examinó 200 procesos convocados por entidades de régimen especial similares a Foncolombia. Según sus resultados, habría una prevalencia de únicos oferentes y, en aquellos procesos donde se presentó pluralidad de participantes, se identificaron situaciones que, a juicio de los autores, ameritan revisión por parte de las autoridades competentes.