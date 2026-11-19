La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) priorizó una denuncia por posibles prácticas restrictivas de la competencia en siete procesos de contratación adelantados por el Fondo Mixto para el Desarrollo Integral y la Gestión Social de Colombia (Foncolombia), con recursos públicos destinados a proyectos de infraestructura en Barrancabermeja, Santander.

La denuncia, recibida por la entidad este 19 de noviembre, será evaluada por la Delegatura para la Protección de la Competencia y compromete procesos contractuales cuyo valor se aproxima a los $120.000 millones, relacionados con obras viales, infraestructura educativa, granjas solares e interventorías.

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Uno de los aspectos que llamó la atención de los denunciantes es que seis de los siete procesos habrían contado con un único oferente, situación que podría evidenciar restricciones a la libre competencia. También se señalaron posibles vínculos entre algunas de las empresas participantes y adjudicatarias.

Entre las compañías y personas mencionadas en la denuncia están Conyser S.A.S., Servicios Industriales de Barrancabermeja (Serinb), Iluminaciones y Construcciones de Colombia (Iconscol), Jorge Humberto Argüello Beltrán y Yoleida Calderón Bohórquez.



La SIC también deberá revisar otros hechos expuestos en el documento, como la presunta falta de publicación de los procesos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), la presentación de una oferta económica que coincidía con el presupuesto oficial y la pérdida de puntaje de uno de los competidores por la omisión de documentos básicos.

El caso tomó relevancia nacional luego de que el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunciara el 18 de noviembre la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en el manejo de más de $119.000 millones de recursos de regalías destinados a obras en Barrancabermeja.

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Según lo expuesto por el mandatario, cuatro de los cinco contratos de obra habrían quedado en manos de empresas relacionadas con Jorge Humberto Argüello Beltrán, conocido como ‘El Bachiller’. El Gobierno también cuestionó que los recursos fueran trasladados a Foncolombia, un fondo mixto que adelanta sus procesos contractuales bajo normas de derecho privado.

A estos señalamientos se suma una actuación disciplinaria de la Personería de Barrancabermeja, que ordenó la suspensión provisional por tres meses de seis funcionarios de la administración distrital, mientras investiga presuntas irregularidades en la aprobación, financiación y ejecución de proyectos con recursos del Sistema General de Regalías.

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La investigación comprende cuatro proyectos relacionados con la construcción de granjas solares, adecuación de vías y construcción de las instituciones educativas Los Laureles y 26 de Marzo. El organismo de control también vinculó a un exsecretario de Ambiente y Transición Energética y remitió copias a la Fiscalía para que evalúe posibles conductas penales.

Frente a las denuncias del Gobierno nacional, el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, rechazó los señalamientos y aseguró que se trata de una persecución política. El mandatario sostuvo que la Alcaldía designó a Foncolombia como entidad ejecutora de los proyectos, pero que fue ese fondo el encargado de adelantar las convocatorias, evaluar las propuestas y seleccionar a los contratistas.

También afirmó que puede demostrar la destinación de los recursos en obras como colegios, granjas solares, vías y redes de acueducto y alcantarillado.

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Por ahora, la Superintendencia de Industria y Comercio deberá verificar los hechos denunciados y establecer si existieron acuerdos o mecanismos para limitar la participación de oferentes en los procesos de contratación. La priorización de la denuncia no significa que se haya comprobado la existencia de prácticas ilegales ni determina responsabilidades de las empresas o personas mencionadas.