Cuatro personas, entre ellas una mujer, señaladas de integrar el grupo delincuencial ‘Los de la M’, fueron capturadas por su presunta participación en extorsiones contra comerciantes, propietarios de estaciones de servicio y contratistas de Ecopetrol en Barrancabermeja, Santander.

Se trata de tres hombres y una mujer, conocidos con los alias de ‘Jova’, ‘Mona o Pao’, ‘Café’ y ‘James’, quienes fueron detenidos mediante órdenes judiciales luego de varios meses de investigación adelantada por la Policía del Magdalena Medio.

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De acuerdo con las autoridades, esta estructura delincuencial realizaba exigencias económicas ilegales de manera presencial y a través de aplicaciones de mensajería instantánea. Las principales víctimas serían comerciantes, propietarios de estaciones de servicio, parqueaderos y subcontratistas de Ecopetrol, especialmente en la comuna seis del distrito.

Según la investigación, alias ‘James’ y ‘Jova’ serían los encargados de intimidar y presionar a las empresas contratistas de Ecopetrol y estaciones de servicio, presuntamente utilizando armas de fuego. Entretanto, alias ‘Mona o Pao’ tendría la responsabilidad de recibir el dinero producto de las extorsiones.



Por su parte, alias ‘Café’ registra antecedentes judiciales por homicidio y tráfico de estupefacientes, además de reincidencia en actividades criminales, según informó la Policía.

Los cuatro capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de extorsión agravada. Un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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La Policía del Magdalena Medio informó que, en lo corrido de 2026, han sido capturadas 57 personas por el delito de extorsión en su jurisdicción.

El coronel Fernando Montaña Riveros, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, señaló que continuarán las acciones investigativas y operativas para combatir las estructuras delincuenciales que afectan las actividades comerciales y empresariales de la región.

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Las autoridades recordaron que las personas que sean víctimas de extorsión pueden denunciar estos hechos a través de la línea 165 del Gaula de la Policía Nacional.