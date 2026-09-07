Cae presunto sicario de ‘Los de la M’ señalado de cuatro homicidios en Barrancabermeja

La Policía del Magdalena Medio reportó la captura por orden judicial de alias ‘Edwin’, señalado de pertenecer al Grupo Delictivo Común Organizado ‘Los de la M’ y de estar relacionado con al menos cuatro homicidios ocurridos en Barrancabermeja, Santander, durante 2025 y 2026.

El procedimiento se realizó en el barrio Las Malvinas Altas, en la comuna 5 del Distrito, como resultado de una investigación adelantada por las autoridades para afectar las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes y otras actividades criminales.

De acuerdo con la Policía, alias ‘Edwin’ es investigado por los delitos de concierto para delinquir y homicidio. Los elementos recopilados durante el proceso investigativo permitirían establecer, presuntamente, su participación en cuatro asesinatos que estarían relacionados con disputas al interior de ‘Los de la M’ y con la disputa por el control territorial de las rentas derivadas del tráfico de drogas.

Uno de los casos que hacen parte de la investigación ocurrió el 19 de octubre de 2025, cuando dos personas fueron asesinadas y una más resultó herida.



Según las autoridades, el capturado tendría una trayectoria criminal de aproximadamente ocho años y habría cumplido funciones como sicario de esta estructura delincuencial. La Policía señala que presuntamente actuaba bajo las órdenes de alias ‘Marihuano’, señalado como cabecilla de ‘Los de la M’, y alias ‘Frank’, quien estaría relacionado con el componente sicarial de la organización.

Además de los hechos violentos, alias ‘Edwin’ presuntamente habría participado en labores de control territorial y en el recaudo de recursos provenientes de actividades ilícitas, principalmente en la comuna 5 de Barrancabermeja.

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La Policía indicó que esta estructura criminal tendría la capacidad de generar rentas ilegales de hasta 70 millones de pesos mensuales.

Tras su captura, alias ‘Edwin’ fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanzan las actuaciones judiciales y se define su situación jurídica.