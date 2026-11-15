A la cárcel alias 'Primo Gay' imputado por secuestros, extorsiones y violaciones a derechos humanos

Neyder Yesid Uñates López, alias de 'Primo Gay', y Herny Sneyder Herrón Serna fueron enviados a un centro carcelario por orden de un juez, luego de ser capturados este sábado en una operación conjunta del CTI, el Ejército y la Policía en una vía de Yarumal, Antioquia.

La Fiscalía señala a alias 'Primo Gay', de 23 años, de haber sido cabecilla de la estructura 36 de las disidencias de las Farc y de incorporarse posteriormente a las filas del ‘Clan del Golfo’. Su actividad criminal habría estado relacionada con el control de rentas ilícitas, disputas entre organizaciones armadas y ataques contra la población civil.

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De acuerdo con las investigaciones, Uñates López habría ingresado a las disidencias cuando tenía 14 años. En 2021 asumió funciones de coordinación y, tras la captura o muerte de otros cabecillas, habría escalado posiciones dentro de la organización.

Su accionar se habría concentrado en Briceño, Yarumal, Anorí, Cáceres, Campamento y Angostura, entre otros municipios del norte, nordeste y Bajo Cauca antioqueño.



La Fiscalía lo señala de cobrar extorsiones a ganaderos y mineros, comercializar pasta base de coca y planear ataques terroristas contra la fuerza pública. Para estas acciones, presuntamente habría viajado a otro país para recibir capacitación en el manejo y acondicionamiento de drones con explosivos.

Entre los hechos que hacen parte de la investigación está el secuestro de dos campesinos entre octubre y noviembre de 2022, en zona rural de Briceño.

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Según las pruebas, las víctimas habrían sido retenidas durante 15 días en una vivienda, donde permanecieron atadas de pies y manos y fueron amenazadas de muerte. Finalmente, lograron escapar y denunciar lo ocurrido ante las autoridades.

A este expediente se suman otras investigaciones por homicidios y graves violaciones a los derechos humanos. Entre los hechos que se relacionan con alias ‘Primo Gay’ está el asesinato del periodista Mateo Pérez, así como el ataque contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, que dejó 13 uniformados muertos.

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El defensor de derechos humanos Óscar Zapata también ha señalado al capturado de estar relacionado con homicidios selectivos, desplazamientos forzados, amenazas y graves infracciones al derecho internacional humanitario en las zonas donde habría tenido influencia.

La Fiscalía anunció que en los próximos días Uñates López deberá comparecer nuevamente ante un juez para responder por otras conductas delictivas, entre ellas homicidios y graves violaciones a los derechos humanos.

