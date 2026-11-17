Un comerciante de 57 años permanecía secuestrado en una vivienda del barrio El Amparo, en Kennedy, donde estaba atado de pies y manos con cables y bajo los aparentes efectos de clonazepam. La víctima llevaba cerca de 48 horas retenida. Sus captores habrían utilizado su celular para enviar mensajes de voz a familiares y amigos, exigiendo pagos de entre $1 y $30 millones por su liberación. En el operativo, dos adolescentes de 16 años fueron capturados.

Según las autoridades, el comerciante salió de un bar de la Zona T de Bogotá con varias personas hacia un hotel de Teusaquillo, pero fue escopolaminado por los delincuentes, que luego lo llevaron a una vivienda en la localidad de Kennedy. En ese inmueble, al parecer, duró 48 horas secuestrado bajo los efectos del clonazepam para mantenerlo en estado de indefensión.

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Entre tanto, por una denuncia ciudadana, las autoridades comenzaron las labores investigativas para encontrar a la víctima. En medio del operativo, dos jóvenes de 16 años fueron capturados y son los presuntos responsables del hecho.

“Durante el operativo fueron capturadas dos personas y aprehendido un adolescente de 16 años, presuntamente vinculado al secuestro extorsivo de esta persona. Estas habrían obligado a la víctima a enviar mensajes de voz a sus familiares y amigos para exigirles el pago de entre uno y treinta millones de pesos a cambio de su liberación. En el procedimiento les fueron incautados cinco celulares, un frasco de clonazepam y objetos personales de la víctima.” Concluyó el general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.



Los dos adolescentes capturados y el material probatorio incautado en el operativo fueron entregados a las autoridades judiciales para continuar con el proceso de legalización de captura. Asimismo, los presuntos señalados deben responder por el delito de secuestro.