Dos hombres fueron capturados en la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá, señalados de ingresar a una vivienda, amarrar y golpear a un adulto mayor para robar elementos de valor. El operativo se realizó luego de que vecinos del sector alertaran a las autoridades sobre el robo.

Los hechos tuvieron lugar en el sector de Bosa Piamonte, donde los sospechosos habrían ingresado armados al inmueble. Una vez dentro, los hombres empacaron electrodomésticos, celulares y herramientas de construcción. De acuerdo con la información entregada por la Policía, también golpearon a la víctima porque no les habría dado información sobre otros objetos y dinero que pudiera tener en la vivienda.

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Ante esta situación, la comunidad se comunicó con los uniformados y con la Línea de Emergencias 123. Tras recibir el aviso, las patrullas llegaron al lugar para atender la situación y capturar a los responsables.

Artículos decomisados tras robo Alcaldía de Bogotá

¿Cómo capturaron a los dos hombres que robaron al adulto mayor en Bosa?

Cuando los policías llegaron a la vivienda, los señalados intentaban escapar por los techos de las casas vecinas. Los uniformados ingresaron al inmueble con autorización de la víctima y comenzaron el seguimiento.

“Tras ser autorizados por la víctima para ingresar al inmueble, los uniformados sorprendieron a los sospechosos intentando emprender la huida por los techos de las viviendas. Durante el seguimiento, uno de los presuntos delincuentes arrojó al piso un arma de fuego”, aseguró el teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la Estación de Policía de Bosa.

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Los dos hombres fueron detenidos durante el procedimiento. En la verificación de antecedentes, las autoridades encontraron que uno de ellos tenía anotaciones por hurto calificado y agravado.

Horizontal¡Capturados delincuentes tras amarrar a adulto mayor para hurtarlo!



En #Bosa, dos hombres fueron capturados cuando intentaban escapar por el techo de una casa luego de cometer el hurto. Se incautó un arma de fuego y fueron recuperados los elementos hurtados. pic.twitter.com/QAbvugYWd7 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) November 16, 2026

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Policía recuperó varios elementos tras el robo en Bosa

Durante el operativo, los uniformados incautaron una pistola y municiones. También recuperaron dos celulares, una cámara fotográfica y un multímetro que, al parecer, habían sido hurtados durante el asalto a la vivienda del adulto mayor.

Los capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales y deberán responder ante la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto. Será la autoridad competente la que establezca su responsabilidad en estos hechos.

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La Policía de Bogotá recordó que la ciudadanía puede reportar situaciones delictivas a través de la Línea de Emergencias 123. En este caso, el aviso de los vecinos permitió que los uniformados llegaran al inmueble y adelantaran el procedimiento de captura.