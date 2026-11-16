El viaje de León XIV por Uruguay, Argentina y Perú ha dejado cifras impactantes: en once días, del 6 al 16 de noviembre, el pontífice recorrió unos 31.000 kilómetros en avión, en total catorce vuelos, visitó diez ciudades y localidades y salieron a las calles más de trece millones de personas.

Un viaje exigente con una agenda repleta, cerca de cuarenta discursos, y momentos para recordar en los anales de los viajes papales.

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Estos son diez de los momentos más destacados de la visita de Robert Prevost por tres países suramericanos:

