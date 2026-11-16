Video del momento exacto en el que objeto golpeó la cara del papa León XIV en Perú

El papa León XIV recibió este lunes un golpe con uno de los tantos rosarios que acostumbran a lanzarle los asistentes durante sus recorridos en 'papamóvil', lo que llevó al pontífice a llevarse brevemente la mano a su rostro mientras el automóvil seguía en marcha.

El hecho ocurrió en su último recorrido en 'papamóvil', realizado en la Base Aérea de las Palmas, en el distrito limeño de Surco, de camino al altar a la celebración eucarística de su última misa, con la que ha culminado su gira por Latinoamérica.

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El gesto del sumo pontífice fue capturado por las cámaras, donde aparecen imágenes del papa tocándose el ojo con gesto compungido tras haber recibido un golpe con lo que se presume un rosario.

Rosario golpea la cara del papa León XIV en Perú. Foto: AFP

A pesar del incidente, el recorrido transcurrió con normalidad de una multitudinaria misa que reunió a 1,5 millones de fieles.



En la homilía, León XIV reafirmó que el pueblo de Perú también es el suyo y manifestó: "Al final de mi visita no tengo palabras para expresar la profunda gratitud al Señor por los abundantes dones y gracias que ha derramado en estos días vividos en comunión. ¡Gracias Perú!".

Así, el viaje apostólico del papa pone fin tras haber visitado previamente a Uruguay y Argentina, y que emprendió tan solo tres semanas después de ser operado en Roma de un cáncer de pulmón.

🚨 Pope Leo XIV has been HIT IN THE FACE in Peru



Someone THREW A ROSARY and it struck the pope pic.twitter.com/9elovtd88Z — Catholic Arena (@CatholicArena) November 16, 2026

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La visita del papa a Perú ha supuesto el regreso de Robert Prevost a su país adoptivo en el que adquirió la nacionalidad peruana, luego de pasar más de 20 años de su vida en él en distintos periodos, desde 1982 cuando llegó como misionero, hasta 2023, cuando el papa Francisco lo convocó para ir al Vaticano tras ocho años como obispo de Chiclayo.