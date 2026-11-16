Capturan a dos colombianos por crimen contra menor en Bolivia luego de casi dos meses

Dos colombianos fueron capturados en la mañana del domingo, 15 de noviembre, señalados de participar en el asesinato de Álvaro García, un joven cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el pasado 16 de septiembre cerca de su vivienda, ubicada en la zona sur de la ciudad de La Paz, Bolivia. La captura se produjo luego de casi dos meses de investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, una de las hipótesis que orientó la investigación estaría relacionada con una supuesta deuda que la víctima tenía con los presuntos responsables de su muerte. García se encontraba realizando los trámites necesarios para viajar a España junto con su madre cuando ocurrió el homicidio, un hecho que generó conmoción entre sus familiares y que llevó a las autoridades a avanzar en la identificación de los implicados.

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El abogado de la familia confirmó al medio Unitel la aprehensión de los dos extranjeros y señaló que, presuntamente, uno de ellos habría sido quien disparó contra el joven, mientras que el otro conducía la motocicleta en la que escaparon del lugar de los hechos. Según la representación legal de los familiares, ambos tendrían una participación directa en el asesinato ocurrido en septiembre.

Tras las capturas, el fiscal asignado al caso tomó las declaraciones de los dos sospechosos. Posteriormente, se llevó a cabo un reconocimiento de personas con la participación de testigos, diligencia que se desarrolló en las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), como parte de las actuaciones judiciales para establecer las responsabilidades individuales.



Con estas aprehensiones, la investigación por el asesinato de Álvaro García registra un avance importante, luego de permanecer cerca de dos meses sin que se conociera la identidad de los presuntos responsables. Ahora, las autoridades deberán continuar con el proceso para determinar el grado de participación de los ciudadanos colombianos y establecer las circunstancias que rodearon el crimen.