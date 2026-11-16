Expresidente de Paraguay Santiago Peña será trasladado a una cárcel militar

El juez penal de garantías Osmar Legal ordenó este lunes trasladar al expresidente Santiago Peña desde la unidad castrense donde cumple prisión preventiva hace 10 días tras la intervención de Ueno bank a la cárcel militar de Viñas Cué, en Asunción, la capital de Paraguay.

La decisión se produce después de que el mandatario, Pedro Alliana, destituyera al comandante del Regimiento Escolta Presidencial, el coronel José Dayub, hasta donde había sido trasladado Peña, tras las denuncias sobre los presuntos privilegios concedidos al exmandatario durante su reclusión.

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Legal, en una comunicación dirigida a la Suprema Corte de Justicia Militar, ordenó "el inmediato traslado" de Peña a Viñas Cué, donde "deberá permanecer en libre comunicación y a disposición" del juzgado.

Expresidente de Paraguay, Santiago Peña AFP

En el documento, el juez insta a las autoridades de la prisión a establecer "todas las medidas de seguridad necesarias" para garantizar "la vida y la integridad física" del expresidente y alojarlo separado de los demás reclusos, especialmente "de los coprocesados" en la causa por la intervención de Ueno bank.



En un mensaje al país, Alliana dijo haber ordenado al ministro de Defensa, Óscar González, la remoción de Dayub, quien asumió el cargo el pasado 20 de octubre.

Al respecto, González aseguró a la radio ABC Cardinal que consultó con Dayub sobre la instalación en el lugar de máquinas y equipos de gimnasia -hecho denunciado por ese medio- y que el jefe militar confirmó la existencia de los aparatos.

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Peña está detenido desde el pasado 6 de noviembre, horas después de que el Senado lo declarara culpable de "mal desempeño de funciones" en un juicio político y lo desalojara del poder.

El exmandatario quedó envuelto en el escándalo por la liquidación del Ueno bank, una entidad que reportaba tener más de 2,94 millones de clientes y controlaba fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de otras cuatro cajas de jubilados del país, así como de varias instituciones públicas.

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Ueno bank entró desde el pasado 3 de noviembre en un procedimiento de resolución ordenado por el Banco Central, cuyo titular Carlos Carvallo y tres exdirectivos también están detenidos e investigados por el caso.