Cerrada vía La Línea a la altura del túnel Ocelotes por accidente de tránsito

Las autoridades viales informaron el cierre de la vía La Línea este lunes festivo, debido a un accidente de tránsito en el tramo que conecta a Cajamarca con Calarcá.

La interrupción del paso vehicular se registró a la altura del túnel Ocelotes (kilómetro 08+814). En la zona se presenta el tráfico completamente detenido a la espera de la atención de la emergencia.

Publicidad

Por su parte, el Instituto Nacional de Vías (Invías) confirmó que no hay ruta alterna disponible en el momento para el tránsito por este estratégico corredor vial.