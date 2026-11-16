Cerrada vía La Línea a la altura del túnel Ocelotes por accidente de tránsito

Las autoridades viales informaron el cierre de la vía La Línea este lunes festivo, debido a un accidente de tránsito en el tramo que conecta a Cajamarca con Calarcá.
La interrupción del paso vehicular se registró a la altura del túnel Ocelotes (kilómetro 08+814). En la zona se presenta el tráfico completamente detenido a la espera de la atención de la emergencia.
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Por su parte, el Instituto Nacional de Vías (Invías) confirmó que no hay ruta alterna disponible en el momento para el tránsito por este estratégico corredor vial.
A esta hora se encuentra cerrada la vía La Línea, a la altura del túnel Ocelotes (km 08+814), por un accidente de tránsito en la vía Cajamarca–Calarcá. Al momento, se presenta tráfico detenido y las autoridades del Invías confirman que no hay ruta alterna. #VocesySonidos pic.twitter.com/cWes8hJrEN— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 16, 2026