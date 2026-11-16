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Cerrada vía La Línea a la altura del túnel Ocelotes por accidente de tránsito

El siniestro en el corredor Cajamarca–Calarcá mantiene el tráfico totalmente detenido y sin rutas alternas disponibles, según confirmó Invías.

Accidente vía la línea.
Accidente vía la línea.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de nov, 2026

Las autoridades viales informaron el cierre de la vía La Línea este lunes festivo, debido a un accidente de tránsito en el tramo que conecta a Cajamarca con Calarcá.

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La interrupción del paso vehicular se registró a la altura del túnel Ocelotes (kilómetro 08+814). En la zona se presenta el tráfico completamente detenido a la espera de la atención de la emergencia.

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Por su parte, el Instituto Nacional de Vías (Invías) confirmó que no hay ruta alterna disponible en el momento para el tránsito por este estratégico corredor vial.

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