Vía Cajamarca–La Línea: anuncian apertura total para el 30 de septiembre

La vía que conecta el centro del país con el occidente colombiano tiene una fecha sobre la mesa para recuperar su operación normal. El próximo 30 de septiembre sería habilitado nuevamente en sus dos carriles el corredor Cajamarca–Alto de La Línea–Calarcá, afectado desde finales de julio por la pérdida de banca registrada en el kilómetro 47, en el sector conocido como Calle Larga.

La intervención, que inicialmente contemplaba la apertura para octubre, fue acelerada por el Instituto Nacional de Vías (Invías), que trabaja las 24 horas para estabilizar el terreno y superar la emergencia.

Sin embargo, mientras concluyen las obras, quienes utilizan este corredor estratégico siguen enfrentando extensos tiempos de espera. Los trancones pueden superar las ocho y hasta las diez horas, una situación que ya está generando fuertes impactos económicos y sociales en Cajamarca y en las poblaciones ubicadas a lo largo de esta vía.

El alcalde de Cajamarca, Camilo Ernesto Valencia Agudelo, aseguró que la situación ya fue puesta en conocimiento del Ministerio de Transporte y de la Agencia Nacional de Infraestructura, mientras crece el malestar de comerciantes y transportadores.



“Estamos viviendo unos trancones que a veces superan las 8 o 10 horas y esto ha generado una incomodidad”, señaló el mandatario.

Según Valencia, las ventas relacionadas con el transporte se han reducido en más de un 70%, mientras habitantes de las zonas rurales también tienen dificultades para movilizarse debido a las condiciones actuales del corredor.

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La situación ha llevado, incluso, a que sectores de la comunidad contemplen una movilización y el cierre de la vía como mecanismo de protesta, ante las pérdidas económicas que aseguran estar enfrentando.

El reclamo que va más allá de la emergencia

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Para el alcalde de Cajamarca, el problema no puede reducirse únicamente a la pérdida de banca registrada en julio. La emergencia, dice, volvió a poner sobre la mesa una dificultad que históricamente ha afectado este corredor: la falta de una doble calzada que permita garantizar una conexión permanente y eficiente entre el centro del país y el occidente colombiano.

Valencia sostuvo que los trancones no son un fenómeno nuevo y que, incluso antes de la emergencia, se presentaban congestiones de manera recurrente, “Siempre tenemos trancones, una o dos veces a la semana está pasando precisamente esa congestión”, manifestó.

Por eso, el mandatario insistió en que el Gobierno nacional debe mirar el problema como un asunto estratégico para la competitividad del país y no solamente como una emergencia que debe ser atendida de manera temporal, “La comunidad de hoy reclama soluciones de fondo y no solamente en lo parcial que corresponde a la intervención de esta obra”, afirmó.

El alcalde también cuestionó la falta de avances en los proyectos que durante años se han planteado para mejorar este corredor. Recordó que en 2015 se promovió una alianza público-privada para intervenir la conexión hasta Cajamarca, pero el proyecto terminó sin ejecutarse en su totalidad.

A esto se suma, según explicó, una prefactibilidad para evaluar una alternativa de cruce por el casco urbano de Cajamarca, iniciativa que, a su juicio, avanza con demasiada lentitud.

“Es el corredor más costoso del país logísticamente”.

La preocupación del alcalde también apunta al impacto que las dificultades de movilidad tienen sobre la economía nacional.

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Valencia aseguró que el corredor del cruce de La Línea y el paso por Cajamarca representa uno de los mayores costos logísticos para el transporte, situación que termina afectando la competitividad del país.

Su argumento es que las empresas no pueden planificar adecuadamente sus operaciones cuando los tiempos de desplazamiento por este corredor son impredecibles.

“Es imposible pensar para un inversionista en un transporte que usted no sabe si le va a llegar a puerto en una, cinco o diez horas”, sostuvo.

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Por eso, pidió al Gobierno nacional revisar de manera estructural la situación y avanzar en la construcción de la doble calzada. Para Cajamarca, la discusión no termina el 30 de septiembre. Esa fecha representaría el final de una emergencia puntual, pero no la solución definitiva a los problemas de movilidad que durante años ha afectado este corredor estratégico.

Lo qué pasó en el kilómetro 47

La emergencia se originó a finales de julio, cuando filtraciones de agua y la inestabilidad del talud provocaron la pérdida de parte de la banca en el kilómetro 47 de la vía Armenia–Cajamarca, en jurisdicción del Tolima.

El movimiento del terreno obligó a restringir la circulación y establecer un esquema de paso alternado para vehículos, mientras las autoridades evaluaban las condiciones de seguridad.

Desde el 25 de julio permaneció activo un Plan de Manejo de Tránsito para garantizar, bajo restricciones, la conexión entre Cajamarca y Armenia.

En medio de la emergencia, Invías identificó entre las causas del problema varias fuentes de agua que estaban afectando el terreno. Entre ellas aparecieron filtraciones provenientes de viviendas ubicadas en la parte alta del talud y una fuga en el acueducto municipal.

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Las autoridades comenzaron entonces trabajos para eliminar esas fuentes de agua, sellar las filtraciones y reducir el riesgo de nuevos movimientos de tierra.

Ahora, con trabajos continuos durante las 24 horas, el objetivo es que el próximo 30 de septiembre el corredor pueda recuperar el tránsito por sus dos carriles.

Pero mientras llega esa fecha, los habitantes y comerciantes de Cajamarca siguen esperando respuestas. Y el llamado del alcalde es claro, la recuperación de la vía es urgente, pero la doble calzada es la solución que, según él, necesita este corredor para dejar atrás las congestiones y garantizar la competitividad del país.