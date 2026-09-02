Solo dos incendios forestales permanecen activos en Tolima; Cunday concentra la mayor preocupación

La emergencia ambiental que durante las últimas semanas ha afectado al Tolima comienza a dar señales de alivio. De los múltiples incendios registrados en diferentes municipios, solo dos permanecen activos y concentran en este momento la atención de los organismos de socorro y de la Fuerza Pública.

Los focos que continúan bajo control operativo están ubicados en Carmen de Apicalá y Cunday, donde los equipos de emergencia mantienen labores de contención para evitar que las llamas avancen hacia nuevas zonas.

En Carmen de Apicalá, la emergencia se concentra en sectores de las veredas Misiones, Hacienda Sultana, Peñón Blanco y El Paso, donde todavía se reportan focos activos. Para apoyar las labores en esta zona fue desplegado un pelotón de la Brigada de Atención y Prevención de Desastres, con cerca de 80 hombres.

En Cunday, la situación genera especial preocupación. Los focos están localizados en las veredas San José, Arenal y California, en una zona donde la extensión del frente de fuego dificulta las labores de control.



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La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Ericka Marcela Lozano, advirtió que Cunday continúa siendo uno de los puntos más complejos de la emergencia, debido a las características y extensión del incendio.

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Según explicó la funcionaria, los expertos han establecido que el frente de fuego alcanza aproximadamente siete kilómetros de longitud, una condición que mantiene desplegadas las capacidades de respuesta en este municipio.

Más de 150 soldados apoyan la emergencia

Mientras los organismos de socorro avanzan en tierra, el Ejército Nacional, con sus hombres de la Sexta Brigada mantiene un amplio dispositivo para apoyar la atención de los incendios.

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El coronel Arnold Esneider Pérez Linares, comandante de la Sexta Brigada, explicó que soldados de esta unidad y de la Brigada de Atención y Desastres de Ingenieros Militares permanecen desplegados en diferentes zonas del departamento.

Actualmente, según el oficial, son cinco pelotones y más de 150 hombres los que participan en las labores, con personal capacitado para enfrentar este tipo de emergencias.

La respuesta también se ha extendido al componente aéreo. La aviación del Ejército ha empleado aeronaves equipadas con el sistema Bambi Bucket para realizar descargas de agua sobre los puntos críticos, tanto durante el día como en horas de la noche.

El coronel Pérez Linares señaló que esta operación ya supera las 70 horas de vuelo, mientras que las capacidades militares se han articulado con la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía del Tolima.

El oficial destacó que la emergencia ha obligado a integrar las capacidades de las diferentes instituciones para contener el avance del fuego y proteger a las comunidades y ecosistemas afectados.

Los incendios que ya fueron controlados

El panorama comienza a cambiar en buena parte del departamento. Las autoridades reportan como controlados los incendios registrados en municipios como Suárez, Venadillo, Chaparral, Villahermosa, Alvarado, Rovira, Armero, San Luis, Coello, Lérida, Ambalema y Coyaima.

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En Suárez, fueron atendidos los sectores de Agua Blanca y la zona de la bocatoma; mientras que en Venadillo se reportó control en las veredas Mañana y La Estrella.

En Chaparral, el foco localizado en la vereda Merca también se encuentra controlado, igual que los incendios registrados en Villahermosa y otros municipios del norte, centro y sur del departamento.

En Armero Guayabal, las labores permitieron controlar la emergencia en el sector de Los Trinchos. En San Luis, el incendio de la vereda Paraguay quedó bajo control, mientras que en Coello también se logró contener el fuego.

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La lista de municipios con emergencias controladas incluye además a Alvarado, Rovira, Lérida, Ambalema y Coyaima.

En Guamo, específicamente en el sector de Cerro Gordo, las autoridades continúan trabajando sobre un foco que se encuentra en proceso de control.

La emergencia comienza a ceder, pero el riesgo permanece

La reducción en el número de incendios activos representa un respiro para el Tolima después de varias semanas de intensa emergencia ambiental. Sin embargo, las autoridades insisten en que la situación todavía requiere vigilancia permanente.

Las lluvias recientes y el trabajo coordinado de bomberos, Defensa Civil, Ejército, Policía, Fuerza Aérea y demás organismos de respuesta han permitido contener buena parte de los incendios.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, ha participado y liderado los diferentes Puestos de Mando Unificado instalados en Ibagué y en los municipios afectados, con el propósito de coordinar las acciones para enfrentar la emergencia.

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Ahora, el llamado de las autoridades es no bajar la guardia. Se pide a la comunidad abstenerse de realizar quemas, especialmente en áreas rurales y zonas donde todavía existe abundante material vegetal seco.

También se solicita reportar de manera inmediata cualquier columna de humo o señal de fuego para permitir una reacción oportuna y evitar que nuevos focos se conviertan nuevamente en grandes incendios.

Después de semanas de fuego, el Tolima comienza a respirar un poco más tranquilo, pero mientras Cunday y Carmen de Apicalá continúen con incendios activos, la emergencia aún no puede darse por superadas.