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Blu Radio  / Nación  / Papa León XIV habló con el presidente De La Espriella sobre el terremoto que afectó a Colombia

Papa León XIV habló con el presidente De La Espriella sobre el terremoto que afectó a Colombia

El papa León XIV sostuvo este miércoles una conversación telefónica con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, a quien expresó su solidaridad con las víctimas y damnificados del reciente terremoto que afectó al país.

El papa habla con Abelardo de la Espriella
Abelardo De La Espriella y Papa León XIV
Foto: AFP/Presidencia de la República
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

El papa León XIV sostuvo este miércoles una conversación telefónica con el presidente Abelardo DeLa Espriella, durante la cual expresó su solidaridad con las víctimas del reciente terremoto y con los equipos que trabajan en la atención de la emergencia.

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Según el comunicado divulgado por el Vaticano, durante la conversación el pontífice manifestó su cercanía con las personas que han sufrido las consecuencias del reciente terremoto que afectó al país. En particular, el papa expresó su solidaridad con "las familias de los fallecidos, los heridos, los equipos de rescate y los operadores humanitarios", de acuerdo con el comunicado oficial.

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La conversación se produjo mientras las autoridades y organismos de emergencia continúan atendiendo las consecuencias del movimiento sísmico y evaluando la situación en las zonas que resultaron afectadas.

¿Qué hablaron el papa León XIV y Abelardo de la Espriella?

Además de referirse a las víctimas y a las labores de atención de la emergencia, el papa León XIV y el mandatario colombiano intercambiaron comentarios sobre la situación que atraviesa el país.

El Vaticano señaló que durante el diálogo "se abordó la situación del país y de las regiones afectadas por el terremoto".

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De esta manera, la conversación no se limitó a la situación de las víctimas, sino que también permitió al pontífice conocer de primera mano el panorama de Colombia y de los territorios golpeados por el fenómeno sísmico.

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El mensaje de solidaridad del papa León XIV

La Santa Sede destacó especialmente la cercanía del papa con quienes enfrentan las consecuencias del terremoto. Su mensaje estuvo dirigido tanto a las familias que perdieron a sus seres queridos como a las personas heridas y a quienes participan en las labores de rescate y asistencia.

El comunicado oficial señala que el Santo Padre "ha reiterado su solidaridad con todos aquellos que sufren las duras consecuencias del reciente sismo que ha afectado a Colombia".

La Oficina de Prensa de la Santa Sede publicó el comunicado este miércoles desde el Vaticano. El documento no entregó detalles adicionales sobre la duración de la llamada ni sobre otros asuntos específicos que pudieron haber sido tratados durante la conversación.

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