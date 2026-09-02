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Blu Radio  / Economía  / Terremoto en Colombia: afectados podrán retirar cesantías para vivienda sin comisión

Terremoto en Colombia: afectados podrán retirar cesantías para vivienda sin comisión

Porvenir, Colfondos, Protección y Skandia no cobrarán la comisión de ley durante tres meses como un mecanismo para apoyar la reconstrucción, anunció Asofondos.

Apartamentos afectados por terremoto de 7.4 en Colombia
Apartamentos afectados por terremoto de 7.4 en Colombia
AFP
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

Los colombianos en los 497 municipios afectados por el terremoto podrán retirar las cesantías para reparar su vivienda o comprar una nueva sin tener que pagar comisiones a los fondos privados de pensiones durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.

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El anuncio fue hecho por Asofondos en representación de Porvenir, Colfondos, Protección y Skandia como una propuesta para apoyar a las familias en la fase de reconstrucción y agilizar los desembolsos.

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Legalmente un trabajador puede retirar sus cesantías solamente en tres casos: para comprar o mejorar su vivienda, para financiar educación y cuando termina el contrato de trabajo.

"Es momento de que todos apoyemos a los miles de colombianos afectados por esta tragedia. Seguimos de su lado, y qué mejor instrumento que el ahorro de las cesantías, que es de cada trabajador, para ayudarlo a levantar de nuevo su vivienda", aseguró Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo estima que unas 133.000 viviendas han sido afectadas por cuenta del terremoto del pasado 10 de agosto.

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¿Cómo puede retirar las cesantías?

Los fondos de pensiones disponen de canales virtuales a través de los cuales el trabajador puede hacer la solicitud completando los formularios. El trámite no tiene costo y puede hacerlo directamente sin necesidad de intermediarios.

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Las empresas suelen solicitar documentos de soporte para los retiros de cesantías para vivienda, por lo cual debe conservar recibos de pago y soportes bancarios que permitan hacer el papeleo posterior.

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