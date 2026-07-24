¿Cómo usar las cesantías correctamente? Cuidado: un uso fraudulento puede salir muy caro

La Corte Suprema de Justicia ratificó que las cesantías en Colombia tienen únicamente dos propósitos de retiro parcial anticipado: vivienda y educación. La aclaración fue realizada por la magistrada de la Sala de Casación Laboral, Marjorie Zúñiga, durante una entrevista en el programa Mañanas Blu con Néstor Morales, en la que analizó los alcances legales y los controles vinculados a esta prestación social.

El pronunciamiento surge tras la revisión del caso de un trabajador con más de 30 años de antigüedad en una compañía, quien fue despedido tras solicitar un pago parcial de cesantías e invertir el dinero en fines distintos a los autorizados. El demandante solicitaba su reintegro laboral; sin embargo, las instancias judiciales previa y la propia Corte determinaron la legalidad del despido.

Las reglas para el retiro anticipado y el control del empleador

De acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano y lo explicado por la corporación judicial, el derecho al retiro parcial de cesantías se limita a la adquisición, construcción o remodelación de vivienda, o al pago de matriculas en educación.

"Pedir un anticipo de las cesantías es un asunto serio, porque las cesantías tienen una destinación legal específica. Son el seguro para enfrentar el desempleo o para que el trabajador o la trabajadora acceda a vivienda o educación, y no un dinero de su propiedad del que puedan disponer con total libertad en cualquier tipo de negocio", precisó la magistrada Marjorie Zúñiga.Para velar por el cumplimiento de la ley, las entidades empleadoras disponen de la facultad y de la obligación legal de fiscalizar la inversión de los recursos entregados a sus dependientes.



Verificación y presentación de soportes

Mecanismos de comprobación: La empresa debe solicitar documentos como promesas de compraventa, escrituras públicas, contratos de obra o recibos de matrícula educativa.

La empresa debe solicitar documentos como promesas de Plazos disciplinarios: La Sala de Casación Laboral determinó que el plazo para iniciar un proceso de sanción o despido no expira por el simple transcurso del tiempo desde el desembolso. La acción disciplinaria empieza a contarse formalmente cuando la organización constata de manera definitiva que el trabajador no legalizó el anticipo ni argumentó un cambio de destinación.

determinó que el plazo para iniciar un proceso de sanción o despido no expira por el simple transcurso del tiempo desde el desembolso. La acción disciplinaria empieza a contarse formalmente cuando la organización constata de manera definitiva que el trabajador no legalizó el anticipo ni argumentó un cambio de destinación. Consecuencias penales: En los casos donde intervienen terceros para la falsificación de recibos de obra o facturas, las conductas trascienden el ámbito del derecho laboral y pueden ser evaluadas por la justicia penal.

"La empresa tiene la obligación de verificar el destino de esos recursos y está facultada por la ley para pedir los recibos, las escrituras, los soportes de la inversión de las cesantías. Entonces, si el trabajador no acredita la destinación correcta de los dineros puede eventualmente estar en una falta grave y en una justa causa de despidos", agregó Zúñiga.

Un trabajador debe presentar facturas, escrituras o recibos de matrícula que demuestren el gasto de las cesantías Imagen generada con Gemini

Usos no permitidos por la normativa

Durante la entrevista periodística, la alta magistrada recordó que la legislación excluye expresamente la utilización de los anticipos para el pago de deudas financieras generales, atención de emergencias de salud, gastos recreativos o reparación de vehículos. Frente a imprevistos médicos, la funcionaria indicó que la ciudadanía debe acudir a las herramientas del sistema general de la seguridad social.

Por otro lado, se aclaró que la compra de lotes de terreno sí se encuentra respaldada legalmente, siempre que el interesado adjunte la respectiva promesa de compraventa y la posterior escritura. En lo relativo a giros educativos, se indicó que las convenciones colectivas y la jurisprudencia cobijan la financiación de los estudios del trabajador y de sus hijos.

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Diferencias entre ahorro libre y la prestación social

Ante las dudas manifestadas respecto a la propiedad de los fondos acumulados en las administradoras privadas y públicas, la Corte recalcó que la cesantía difiere conceptualmente de una cuenta de ahorro tradicional.

"El ahorro que hace un trabajador y no está atado a sus cesantías puede tener la destinación que él a bien tenga. Ahí sí, pago de deudas, unas vacaciones u otro deseo. En cambio, el de las cesantías sigue atado por la norma a vivienda y educación", concluyó la magistrada de la Sala Laboral. El marco legal vigente responde al objetivo de proteger los ingresos económicos del ciudadano ante un despido o término del contrato de trabajo, manteniendo como excepción el mejoramiento del patrimonio habitacional y la capacitación académica.