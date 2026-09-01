Tolima mantiene 13 incendios forestales activos en 11 municipios y refuerza operativo de control

La emergencia ambiental que enfrenta el Tolima continúa activa. Trece incendios forestales fueron reportados al cierre del último Puesto de Mando Unificado en 11 municipios del departamento, mientras los organismos de socorro mantienen operaciones terrestres y apoyo aéreo para contener las llamas y evitar que nuevas zonas resulten afectadas.

De acuerdo con el reporte conocido durante las últimas horas, las emergencias se concentran principalmente en el centro y oriente del Tolima, con presencia de incendios en Carmen de Apicalá, Ortega, Chaparral, San Luis, Villahermosa, Icononzo, Ataco, Alvarado, Líbano, Dolores e Ibagué.

El director de la Defensa Civil en el Tolima, mayor Luis Fernando Vélez Soto, explicó que el panorama corresponde al consolidado entregado durante el Puesto de Mando Unificado, desde donde se coordinan las acciones para enfrentar la emergencia.

“Anoche se informó que hay 13 incendios en 11 municipios”, señaló Vélez Soto, quien aclaró que no todos los eventos permanecen en las mismas condiciones, pues algunos ya fueron controlados y otros avanzan hacia su liquidación. El director de la Defensa Civil destacó, además, que la operación continúa activa y bajo una coordinación conjunta de las diferentes entidades de respuesta.



Según Vélez Soto, desde el Puesto de Mando Unificado se están articulando todas las operaciones, las fuerzas en tierra y los organismos que permanecen desplegados, además del apoyo aéreo proveniente de diferentes instituciones e incluso de particulares.

Carmen de Apicalá, uno de los puntos más críticos

Uno de los escenarios que concentra mayor atención es Carmen de Apicalá, donde fueron identificados cinco frentes de incendio.

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El monitoreo realizado con drones estableció que el incendio de la vereda Misiones permanece activo, mientras los puntos de Peñón Blanco, Cuatro Esquinas y Hacienda La Sultana-La Trina se encuentran contenidos y avanzan hacia la liquidación de puntos calientes.

En Hacienda El Paso, el incendio fue reportado como liquidado, con una afectación aproximada de cinco hectáreas.

Para atender esta emergencia fueron desplegadas 72 unidades operativas, entre bomberos forestales, integrantes del Ejército Nacional y Bomberos Oficiales de Bogotá.

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El operativo incluye 20 unidades de bomberos del Grupo Táctico COL 16 Suroriente Tolima, 12 unidades de Bomberos Oficiales de Bogotá y 40 integrantes del Ejército Nacional, pertenecientes al BIADE del Batallón Rooke.

Hectáreas afectadas en diferentes municipios

El reporte también da cuenta de afectaciones de 35 hectáreas en Alvarado, 15 hectáreas en Dolores, cinco hectáreas en Líbano, cinco hectáreas en Hacienda El Paso y dos hectáreas en Ataco.

Aunque algunos incendios ya fueron controlados o liquidados en sectores de San Cayetano, San Luis, Ataco, Alvarado y Líbano, todavía requieren atención los eventos registrados en Dolores, Ibagué, Chaparral, Icononzo y el frente de Misiones, en Carmen de Apicalá.

La situación demuestra que, pese a los avances en algunos puntos, la emergencia ambiental todavía no está superada y obliga a mantener activados los equipos de respuesta.

Luis Fernando Vélez Soto insistió en que la operación permanece articulada y que el objetivo es avanzar en la liquidación de los incendios que ya fueron contenidos, sin descuidar los puntos donde las llamas todavía representan un riesgo.

Mientras los organismos de socorro continúan trabajando en tierra y con apoyo de sobrevuelos y drones, las autoridades mantienen el llamado a la comunidad para evitar quemas, fogatas o cualquier actividad que pueda desencadenar nuevos incendios forestales, especialmente en las zonas rurales.

El Tolima permanece así bajo vigilancia permanente frente a una emergencia que, a esta hora, mantiene 13 incendios bajo atención en 11 municipios y que sigue representando una amenaza para los ecosistemas, las áreas rurales y las comunidades ubicadas en las zonas de influencia.