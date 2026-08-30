Ataque con drones sacude a Ataco, Tolima: explosivos fueron lanzados contra la Policía

Una nueva acción violenta contra la fuerza pública sacudió este domingo al municipio de Ataco, en el sur del Tolima, donde se registró un ataque con explosivos que habría sido ejecutado mediante drones contra unidades de la Policía.

De acuerdo con información preliminar, entre dos y tres drones habrían sido utilizados durante la acción criminal. Entre los posibles objetivos estarían la estación de Policía de Ataco y un camión en el que se movilizaban uniformados del Escuadrón Móvil de Carabineros.

Aunque las autoridades avanzan en la verificación de lo ocurrido, de manera extraoficial se conoció que un policía habría resultado lesionado como consecuencia del ataque. Por ahora se espera el reporte oficial que permita establecer con precisión el número de personas afectadas y los daños ocasionados.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, rechazó de manera contundente el atentado y aseguró que lo ocurrido en Ataco no constituye un hecho aislado, sino que hace parte de una serie de acciones violentas que, según señaló, grupos criminales estarían intentando imponer en diferentes zonas del departamento, “Lo de hoy en Ataco no es un hecho aislado”, afirmó la mandataria, quien sostuvo que se han registrado diferentes acciones contra la fuerza pública.



Matiz señaló que en las últimas semanas los grupos criminales han recurrido a distintas modalidades de ataque y advirtió que nuevamente se utilizó la tecnología de drones para atentar contra uniformados.

Según la gobernadora, los artefactos habrían sido empleados para atacar al Escuadrón Móvil de Carabineros y unidades de la Policía, poniendo en riesgo tanto el vehículo en el que se desplazaban los uniformados como la estación de Policía.

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La mandataria fue enfática en señalar: “Rechazamos categóricamente esta escalada criminal” , al tiempo que advirtió que las autoridades no permitirán que los responsables utilicen el terror para desafiar al Estado, intimidar a la población o alterar la tranquilidad de los municipios del Tolima.

FOTO: Drones seguridad - Alcaldía de Barrancabermeja

Matiz también informó que ya se adelanta la coordinación con la Fuerza Pública para desplegar las acciones necesarias frente a la situación. “Ya estamos coordinando con la fuerza pública todas las acciones operativas y de inteligencia necesarias para responder a esta situación, proteger a nuestros uniformados y avanzar en la identificación y captura de los responsables”, manifestó.

El ataque vuelve a poner al municipio de Ataco en el centro de la preocupación de las autoridades por la seguridad en el sur del Tolima.

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Cabe recordar que el pasado 1 de agosto de 2026, dos subintendentes de la Policía Nacional fueron asesinados en una emboscada con ráfagas de fusil en el corregimiento de Santiago Pérez, zona rural de Ataco.

Las víctimas fueron identificadas como Yeiferson Meneses Aranda, de 37 años, oriundo de Ibagué, y Edinson Cuesta Pizarro, de 42 años, natural del departamento del Chocó.

Ahora, con este nuevo ataque mediante drones y explosivos, las autoridades deberán establecer quiénes estarían detrás de esta acción y si existe relación con los demás hechos violentos registrados recientemente en el sur del departamento.

La investigación permanece en curso y se espera el pronunciamiento oficial de las autoridades sobre los responsables, el estado de salud del uniformado lesionado y la magnitud de los daños.

