Disidencias de las Farc afirman tener en su poder a militar de Legión Extranjera francesa en Nariño

Casi 72 horas después de que Blu Radio informara sobre la desaparición de un integrante de la Legión Extranjera francesa, el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc publicó un comunicado en el que afirmó tener en su poder, desde el pasado 6 de agosto, al cabo José Olger Melo Charry.

De acuerdo con el comunicado, Melo Charry, de nacionalidad colombiana y oriundo de Pasto, fue retenido cuando se encontraba en zona rural del municipio de Cumbitara, en el norte de Nariño. El grupo armado sostiene que el militar se encontraba en ese lugar cuando fue interceptado por integrantes de esa organización y lo califica como “prisionero de guerra”.

El EMC señala además que Melo Charry se encontraba en la zona en medio de desplazamientos por territorio rural y sostiene que su captura se produjo luego de confirmar su condición de integrante del Ejército francés y de la Legión Extranjera.

En el documento, el grupo armado también advierte que cualquier operación militar para intentar rescatar al militar podría poner en riesgo su vida y asegura que respondería ante una eventual acción de ese tipo.



Sobre el estado de salud de Melo Charry, el EMC afirma que el militar se encuentra con vida, que ha recibido atención médica y alimentación y que su integridad está garantizada mientras, según esa organización, no se desarrollen operaciones militares en la zona.

Hasta el momento, esas afirmaciones no han sido verificadas de manera independiente.

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Fredy Gámez, secretario de Gobierno de Nariño, dijo a Blu Radio que todavía no existe claridad sobre las circunstancias en las que Melo Charry se encontraba en Cumbitara ni sobre si tiene familiares en esa zona.

El funcionario también pidió al grupo armado respetar la vida y la integridad del militar y de las demás personas que, según las autoridades, permanecen retenidas. Gámez señaló además que se requieren pruebas de supervivencia que permitan establecer las condiciones en las que se encuentran.

El secretario de Gobierno indicó que las autoridades también están revisando las afirmaciones incluidas en el comunicado del EMC sobre la supuesta presencia de extranjeros que, según el grupo armado, estarían desarrollando operaciones militares en el territorio.

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En su comunicado, el Estado Mayor Central utiliza el término “mercenarios extranjeros” y sostiene que estas personas participarían en operaciones encubiertas. Esta afirmación corresponde a la versión del grupo armado y no ha sido establecida de manera independiente.