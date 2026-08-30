Amenazaron al presidente de Asociación de Víctimas tras mensaje por extradición de 'Mocho Olmedo'

Una nueva amenaza de muerte fue denunciada por Olguín Mayorga, líder social, defensor de derechos humanos y representante de víctimas en Norte de Santander.

El señalamiento se produjo después del pronunciamiento que realizó el viernes 28 de agosto sobre la extradición de alias ‘Mocho Olmedo', integrante del frente 33 de las disidencias de las FARC. Mayorga aseguró que, a raíz de sus declaraciones, ha vuelto a ser amenazado y recordó que ya acumula más de ocho denuncias ante la Fiscalía.

La situación fue expuesta por el propio Olguín Mayorga a través de su cuenta en X, donde manifestó que las amenazas estarían relacionadas directamente con sus pronunciamientos sobre la situación de las víctimas del Catatumbo.

El líder aseguró que, pese a las intimidaciones, no está dispuesto a guardar silencio frente a los grupos armados que han afectado a la población de esta región del país.



Mayorga señaló que lleva más de ocho denuncias de amenazas y dos más por atentados ante la Fiscalía, y cuestionó la falta de resultados frente a las situaciones de seguridad que, según su denuncia, ha enfrentado.

También afirmó que durante el Gobierno anterior no recibió una respuesta efectiva y sostuvo que continuará denunciando a los grupos armados.

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La Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (FEVCOL) se pronunció este domingo 30 de agosto y pidió acompañamiento urgente para el dirigente.

A través de sus redes sociales, la organización manifestó su preocupación por la situación de Mayorga y advirtió sobre la necesidad de proteger a los líderes que trabajan en representación de las víctimas y rechazó que continúen ocurriendo asesinatos contra quienes ejercen este tipo de liderazgo.

Las amenazas se conocen después de un pronunciamiento realizado por Mayorga el viernes 28 de agosto, en el que se refirió a la extradición de alias'Mocho Olmedo', señalado como integrante del Frente 33 de las disidencias de las FARC y relacionado con la violencia que se ha presentado en el Catatumbo.

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En su intervención, Mayorga explicó que, desde la Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, recibieron con buenos ojos la extradición porque consideran que la salida de este integrante de la estructura armada representa un motivo de tranquilidad para las víctimas de Norte de Santander.

Sin embargo, el líder de víctimas también planteó reparos frente a la extradición. Dijo que, antes de que alias 'Mocho Olmedo' fuera enviado fuera del país, las víctimas esperaban obtener verdad, justicia y reparación, especialmente información sobre personas que fueron secuestradas en el Catatumbo y que, de acuerdo con su pronunciamiento, todavía no han sido entregadas a sus familias.

Además, Mayorga sostuvo que era importante que el señalado integrante de las disidencias entregara información sobre la ubicación de campos minados que, según manifestó, han cobrado vidas entre la población civil de la región.

Aun con estas consideraciones, reiteró que la extradición representa un parte de tranquilidad para las víctimas de Norte de Santander.

