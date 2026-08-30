Procuraduría presenta guía para fortalecer la atención a víctimas de desaparición forzada

La Procuraduría General de la Nación anunció una nueva herramienta para fortalecer la atención y protección de las víctimas de desaparición forzada y sus familias. Se trata de una cartilla elaborada por la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, que reúne las principales normas, procedimientos, rutas de atención y mecanismos de protección que deben tener en cuenta los funcionarios del Ministerio Público cuando se conoce la desaparición de una persona.

La iniciativa surge ante las dificultades que todavía enfrentan las familias que buscan a sus seres queridos. De acuerdo con la Procuraduría, aunque Colombia cuenta con avances en materia normativa e institucional, el desconocimiento de las rutas existentes puede provocar demoras, desinformación y procesos de revictimización para quienes acuden a las autoridades en medio de una situación de desaparición.

La guía busca facilitar una actuación diligente desde el mismo momento en que las autoridades tienen conocimiento de la desaparición. Para ello, recopila la legislación nacional aplicable y ofrece orientaciones dirigidas a los servidores encargados de atender, orientar y acompañar a las víctimas y sus familias.

Uno de los principales puntos del documento es el Mecanismo de Búsqueda Urgente, establecido mediante la Ley 971 de 2005. Este mecanismo es considerado por la Procuraduría una herramienta fundamental para activar de manera inmediata la actuación de las autoridades y contribuir a prevenir que se concrete el delito de desaparición forzada.



La entidad hizo especial énfasis en que la búsqueda de una persona desaparecida no debe estar condicionada al transcurso de un número determinado de horas. Esto significa que, ante el conocimiento de una desaparición, la respuesta institucional debe ser inmediata y estar encaminada a proteger derechos fundamentales como la vida, la libertad y la integridad de la persona desaparecida.

Con esta herramienta, la Procuraduría pretende fortalecer las capacidades de los agentes del Ministerio Público y de los servidores que tienen la responsabilidad de orientar y acompañar a las familias.

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El propósito es que la atención sea digna, sensible y oportuna, y que se reduzca el riesgo de que las víctimas tengan que enfrentar nuevamente situaciones de afectación o revictimización durante la búsqueda.

La Procuraduría señaló además que continuará desarrollando acciones de prevención, vigilancia y acompañamiento para mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de responder ante estos casos.

La meta, según la entidad, es facilitar el acceso efectivo a las rutas de búsqueda y garantizar que las víctimas y sus familias reciban información clara y una respuesta institucional cercana y efectiva.

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En ese sentido, la cartilla pretende convertirse en una herramienta práctica para que los funcionarios conozcan con mayor claridad cómo deben actuar frente a una desaparición y para que las familias puedan recibir una atención más rápida y adecuada desde el primer momento.