Laura Sarabia responde ante posible imputación: “Respeto a autoridades y confío en sus decisiones”

Ante las versiones sobre la posible imputación que está preparando la Fiscalía en contra de la exdirectora del Departamento Administrativa de la Presidencia (Dapre) y exembajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, la exfuncionaria respondió, dejando en sus abogados cualquier actuación frente al proceso.

La respuesta se deriva de una negociación reservada que se habría intentado entre su defensa, la exniñera de su hijo Marelbys Meza y la Fiscalía, por el caso del polígrafo en contra de la empleada, después que se perdiera un maletín con dinero, en dólares, en el apartamento de Sarabia.

Sin embargo, el caos ha sido considerado abuso de poder, debido a que Marelbys no era funcionaria para someterla al detector de mentiras por un asunto ocurrido en la casa.

Esa negociación estaría centrada en finalizar el caso con una sanción de justicia restaurativa, el cual no prosperó, por lo que sería llamada a imputación.



“Este tema siempre lo han manejado mis abogados y son ellos quienes pueden referirse a las decisiones jurídicas”, escribió la exfuncionaria, sin hacer alusión a la publicación del portal Cambio sobre la caída de la negociación.

Ante la encrucijada por la situación, quien fuera la mujer fuerte del Gobierno expresó que confía en el manejo del proceso. “Yo solo puedo decir que respeto a las autoridades y confío en sus decisiones. Mi deseo sigue siendo que Marelbys recupere su tranquilidad, pueda retomar su vida y avanzar. Yo también quiero hacerlo”, escribió Sarabia.

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Sarabia sería imputada por abuso de función pública, peculado por uso y constreñimiento ilegal.