Fiscalías de Colombia y República Dominicana crean equipo conjunto para combatir trata de personas

La Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público de República Dominicana acordaron crear un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), que permitirá a las autoridades de ambos países trabajar de manera coordinada contra organizaciones criminales que operan a través de las fronteras.

El mecanismo tendrá como una de sus principales prioridades las investigaciones relacionadas con la trata de personas con fines de explotación sexual.

El acuerdo fue firmado por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, y la procuradora general de República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, con el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

La creación de este equipo se realiza en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como la Convención de Palermo, un instrumento internacional que busca fortalecer la cooperación entre los países para enfrentar a las organizaciones criminales que actúan más allá de sus fronteras.



Con este nuevo mecanismo, las autoridades colombianas y dominicanas podrán trabajar conjuntamente en casos específicos, intercambiar de manera directa información, evidencias físicas y elementos materiales probatorios, además de coordinar actuaciones investigativas y medidas procesales, siempre de acuerdo con las leyes de cada país.

La medida busca facilitar el esclarecimiento de hechos y avanzar en la judicialización de los responsables de delitos transnacionales. También permitirá que los equipos de investigación compartan metodologías, experiencias y capacidades para hacer más efectivas las investigaciones.

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Uno de los principales focos será la trata de personas con fines de explotación sexual. Se trata de un delito que puede involucrar el traslado de víctimas entre diferentes países y que, de acuerdo con la Fiscalía, requiere que las autoridades actúen de manera coordinada.

Durante la firma del acuerdo, la fiscal general Luz Adriana Camargo resaltó que los delitos transnacionales no pueden ser enfrentados de manera aislada por un solo país. Señaló que instrumentos como este permiten realizar un intercambio ordenado de información y desarrollar investigaciones conjuntas en los territorios involucrados.

Camargo también hizo énfasis en la necesidad de perseguir las finanzas de las organizaciones dedicadas a la trata de personas, debido a que estas estructuras necesitan recursos para facilitar el traslado y la explotación de sus víctimas en diferentes países.

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Por su parte, la procuradora general de República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, aseguró que el acuerdo representa el compromiso de los dos países para fortalecer una cooperación oportuna y efectiva contra la delincuencia organizada.

Reynoso señaló además que la trata de personas es una prioridad para su gestión y advirtió que este delito atenta contra la dignidad humana, por lo que requiere una respuesta integral de las autoridades.

Con este acuerdo, Colombia suma su décimo tercer Equipo Conjunto de Investigación con países que hacen parte de la Convención de Palermo.

La Fiscalía General de la Nación señaló que la estrategia busca sumar capacidades con autoridades extranjeras y fortalecer la cooperación jurídica internacional para enfrentar estructuras de criminalidad organizada que utilizan las fronteras entre países para cometer sus delitos.