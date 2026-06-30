Laura Sarabia presentó su renuncia como embajadora de Colombia en el Reino Unido

Laura Sarabia presentó formalmente su renuncia al cargo de embajadora de Colombia en el Reino Unido. En una carta con fecha del 29 de junio dirigida al presidente Petro, la funcionaria informó que dejará el cargo a partir del próximo 7 de agosto, fecha en la que Abelardo De La Espriella llegará a la Casa de Nariño.

En la comunicación, Sarabia señala que presenta su renuncia “conforme al cambio de gobierno” y agradece la confianza que le fue otorgada durante su gestión al frente de la misión diplomática en Londres.

Laura Sarabia. Foto: archivo Blu Radio.

La salida de Sarabia hace parte del procedimiento protocolario que acompaña la transición de un gobierno a otro. Con la llegada del abogado Abelardo de la Espriella, todos los embajadores designados por la actual administración deben poner sus cargos a disposición del nuevo jefe de estado, quien decidirá cuáles continúan en sus funciones y cuáles serán reemplazados.

En ese proceso existe una diferencia entre los tipos de nombramiento. Los embajadores de carrera diplomática no pueden ser desvinculados por el cambio de gobierno y deben ser reubicados dentro del servicio exterior, mientras que quienes ocupan cargos por nombramiento político o provisional sí pueden ser relevados de sus funciones.



Laura Sarabia Foto: @laurisarabia

Sarabia llegó a la Embajada de Colombia en el Reino Unido el año pasado, luego de su salida de la Cancillería. Su renuncia como ministra de Relaciones Exteriores se produjo en medio de diferencias con el presidente Petro por el manejo del proceso de expedición de pasaportes en Colombia. Posteriormente fue designada como embajadora, dice el actual mandatario, “como un castigo”.

Sarabia ocupó varios de los cargos de mayor confianza dentro del gobierno. Fue jefa de Despacho de la Presidencia, directora del Departamento para la Prosperidad Social, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y ministra de Relaciones Exteriores.